https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850682525.html
Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России
Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России - РИА Новости, 08.02.2023
Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России
Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон продолжит изучать возможность ужесточения санкций против России. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:55
2023-02-08T21:55
2023-02-08T21:55
специальная военная операция на украине
россия
лондон
великобритания
риши сунак
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон продолжит изучать возможность ужесточения санкций против России. "Когда у нас будет возможность ужесточить их (санкции) и сделать больше, мы будем рассматривать такую возможность, как мы это сделали сегодня", - сказал Сунак на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Британии. Трансляцию вели британские телеканалы. В среду Великобритания ввела новые санкции против России. Правительство Британии сообщило, что всего страна уже ввела санкции против свыше 1,3 тысячи человек и компаний, связанных с Россией.
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850563631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лондон, великобритания, риши сунак, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Лондон, Великобритания, Риши Сунак, Владимир Зеленский
Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России
Премьер Сунак: Британия продолжит изучать возможность ужесточения антироссийских санкций