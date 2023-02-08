https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850682525.html

Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России

Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России - РИА Новости, 08.02.2023

Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон продолжит изучать возможность ужесточения санкций против России. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:55

2023-02-08T21:55

2023-02-08T21:55

специальная военная операция на украине

россия

лондон

великобритания

риши сунак

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон продолжит изучать возможность ужесточения санкций против России. "Когда у нас будет возможность ужесточить их (санкции) и сделать больше, мы будем рассматривать такую возможность, как мы это сделали сегодня", - сказал Сунак на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Британии. Трансляцию вели британские телеканалы. В среду Великобритания ввела новые санкции против России. Правительство Британии сообщило, что всего страна уже ввела санкции против свыше 1,3 тысячи человек и компаний, связанных с Россией.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850563631.html

россия

лондон

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, лондон, великобритания, риши сунак, владимир зеленский