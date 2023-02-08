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Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850682525.html
Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России
Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России - РИА Новости, 08.02.2023
Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России
Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон продолжит изучать возможность ужесточения санкций против России. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:55
2023-02-08T21:55
специальная военная операция на украине
россия
лондон
великобритания
риши сунак
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон продолжит изучать возможность ужесточения санкций против России. "Когда у нас будет возможность ужесточить их (санкции) и сделать больше, мы будем рассматривать такую возможность, как мы это сделали сегодня", - сказал Сунак на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Британии. Трансляцию вели британские телеканалы. В среду Великобритания ввела новые санкции против России. Правительство Британии сообщило, что всего страна уже ввела санкции против свыше 1,3 тысячи человек и компаний, связанных с Россией.
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850563631.html
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россия, лондон, великобритания, риши сунак, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Лондон, Великобритания, Риши Сунак, Владимир Зеленский
21:55 08.02.2023
 
Власти Британии намерены продолжать ужесточение санкций против России

Премьер Сунак: Британия продолжит изучать возможность ужесточения антироссийских санкций

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон продолжит изучать возможность ужесточения санкций против России.
"Когда у нас будет возможность ужесточить их (санкции) и сделать больше, мы будем рассматривать такую возможность, как мы это сделали сегодня", - сказал Сунак на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Британии. Трансляцию вели британские телеканалы.
В среду Великобритания ввела новые санкции против России. Правительство Британии сообщило, что всего страна уже ввела санкции против свыше 1,3 тысячи человек и компаний, связанных с Россией.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
14:50
ЕС усилит санкции против России
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛондонВеликобританияРиши СунакВладимир Зеленский
 
 
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