https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850661421.html
Россия расширила санкции против США
Россия расширила санкции против США - РИА Новости, 08.02.2023
Россия расширила санкции против США
Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист 77 граждан США, в том числе несколько губернаторов штатов, федеральных ведомств и компаний, причастных к... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:29
2023-02-08T19:29
2023-02-08T20:13
россия
сша
нэнси пелоси
вашингтон (штат)
в мире
денис мантуров
рустам минниханов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист 77 граждан США, в том числе несколько губернаторов штатов, федеральных ведомств и компаний, причастных к поставкам вооружений Украине, сообщается на сайте ведомства."В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 77 американцев", — говорится в заявлении.Министерство ввело персональные санкции против губернатора штата Алабама Эллен Айви, губернатора штата Массачусетс Чарли Бейкера, руководителя направления по развитию бизнеса компании "Лейдос", генерала-лейтенанта ВВС США в отставке Уильяма Бендера, секретаря штата Мичиган Джослин Бенсона, губернатора штата Северная Дакота Дага Бергама, дочери бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси Кристин Пелоси, бывшего военного атташе Посольства США в России, бригадного генерал в отставке Питера Звака и многих других."Еще раз подчеркиваем для лучшего усвоения в Вашингтоне, что любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", — подчеркнули в МИД.В последний раз Соединенные Штаты расширяли ограничительные меры против России в начале февраля, введя санкции против десяти физических лиц и 12 компаний, якобы связанных с российским военно-промышленным комплексом.Кроме того, в конце января Вашингтон включил в санкционный список министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и главу Татарстана Рустама Минниханова, а также 531 российского военного.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.
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россия, сша, нэнси пелоси, вашингтон (штат), в мире, денис мантуров, рустам минниханов
Россия, США, Нэнси Пелоси, Вашингтон (штат), В мире, Денис Мантуров, Рустам Минниханов
19:29 08.02.2023 (обновлено: 20:13 08.02.2023)
Россия расширила санкции против США
МИД России сообщил о внесении 77 граждан США в стоп-лист
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист 77 граждан США, в том числе несколько губернаторов штатов, федеральных ведомств и компаний, причастных к поставкам вооружений Украине, сообщается на сайте
ведомства.
"В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 77 американцев", — говорится в заявлении.
Министерство ввело персональные санкции против губернатора штата Алабама Эллен Айви, губернатора штата Массачусетс
Чарли Бейкера, руководителя направления по развитию бизнеса компании "Лейдос", генерала-лейтенанта ВВС США в отставке Уильяма Бендера, секретаря штата Мичиган Джослин Бенсона, губернатора штата Северная Дакота Дага Бергама, дочери бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси
Кристин Пелоси, бывшего военного атташе Посольства США в России, бригадного генерал в отставке Питера Звака и многих других.
"Еще раз подчеркиваем для лучшего усвоения в Вашингтоне, что любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", — подчеркнули в МИД.
В последний раз Соединенные Штаты расширяли ограничительные меры против России в начале февраля, введя санкции против десяти физических лиц и 12 компаний, якобы связанных с российским военно-промышленным комплексом.
Кроме того, в конце января Вашингтон включил в санкционный список министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и главу Татарстана Рустама Минниханова, а также 531 российского военного.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.