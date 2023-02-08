https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850661421.html

Россия расширила санкции против США

Россия расширила санкции против США - РИА Новости, 08.02.2023

Россия расширила санкции против США

Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист 77 граждан США, в том числе несколько губернаторов штатов, федеральных ведомств и компаний, причастных к... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:29

2023-02-08T19:29

2023-02-08T20:13

россия

сша

нэнси пелоси

вашингтон (штат)

в мире

денис мантуров

рустам минниханов

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист 77 граждан США, в том числе несколько губернаторов штатов, федеральных ведомств и компаний, причастных к поставкам вооружений Украине, сообщается на сайте ведомства."В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 77 американцев", — говорится в заявлении.Министерство ввело персональные санкции против губернатора штата Алабама Эллен Айви, губернатора штата Массачусетс Чарли Бейкера, руководителя направления по развитию бизнеса компании "Лейдос", генерала-лейтенанта ВВС США в отставке Уильяма Бендера, секретаря штата Мичиган Джослин Бенсона, губернатора штата Северная Дакота Дага Бергама, дочери бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси Кристин Пелоси, бывшего военного атташе Посольства США в России, бригадного генерал в отставке Питера Звака и многих других."Еще раз подчеркиваем для лучшего усвоения в Вашингтоне, что любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", — подчеркнули в МИД.В последний раз Соединенные Штаты расширяли ограничительные меры против России в начале февраля, введя санкции против десяти физических лиц и 12 компаний, якобы связанных с российским военно-промышленным комплексом.Кроме того, в конце января Вашингтон включил в санкционный список министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и главу Татарстана Рустама Минниханова, а также 531 российского военного.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.

https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850169528.html

https://ria.ru/20230206/neft-1850039106.html

https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, нэнси пелоси, вашингтон (штат), в мире, денис мантуров, рустам минниханов