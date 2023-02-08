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За обход санкций ЕС против России нельзя наказать страны, сообщил источник - РИА Новости, 08.02.2023
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За обход санкций ЕС против России нельзя наказать страны, сообщил источник
За обход санкций ЕС против России нельзя наказать страны, сообщил источник - РИА Новости, 08.02.2023
За обход санкций ЕС против России нельзя наказать страны, сообщил источник
За попытки обхода санкций Евросоюза против России могут вводиться ограничения против конкретных компаний, но не целых государств, сообщил журналистам в Брюсселе РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:00
2023-02-08T19:01
россия
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. За попытки обхода санкций Евросоюза против России могут вводиться ограничения против конкретных компаний, но не целых государств, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Наш режим санкций распространяется на организации, но не страны. То есть санкции могут распространяться на организации в третьих странах, а не страны в целом", - сказал он.
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850563631.html
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россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
19:00 08.02.2023 (обновлено: 19:01 08.02.2023)
 
За обход санкций ЕС против России нельзя наказать страны, сообщил источник

Источник: за обход санкций Евросоюза против России можно наказать компании, но не страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. За попытки обхода санкций Евросоюза против России могут вводиться ограничения против конкретных компаний, но не целых государств, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Наш режим санкций распространяется на организации, но не страны. То есть санкции могут распространяться на организации в третьих странах, а не страны в целом", - сказал он.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
14:50
ЕС усилит санкции против России
 
РоссияБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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