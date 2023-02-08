https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850655838.html

За обход санкций ЕС против России нельзя наказать страны, сообщил источник

За обход санкций ЕС против России нельзя наказать страны, сообщил источник - РИА Новости, 08.02.2023

За обход санкций ЕС против России нельзя наказать страны, сообщил источник

За попытки обхода санкций Евросоюза против России могут вводиться ограничения против конкретных компаний, но не целых государств, сообщил журналистам в Брюсселе РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:00

2023-02-08T19:00

2023-02-08T19:01

россия

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. За попытки обхода санкций Евросоюза против России могут вводиться ограничения против конкретных компаний, но не целых государств, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Наш режим санкций распространяется на организации, но не страны. То есть санкции могут распространяться на организации в третьих странах, а не страны в целом", - сказал он.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850563631.html

россия

брюссель

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2023

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россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире