https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850651708.html
Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции
Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции - РИА Новости, 08.02.2023
Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции
Главы государств и правительств ЕС на саммите в четверг обсудят ужесточение санкционной политики против России и возможное использование замороженных активов,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:42
2023-02-08T18:42
2023-02-08T19:33
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санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Главы государств и правительств ЕС на саммите в четверг обсудят ужесточение санкционной политики против России и возможное использование замороженных активов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Обсудят вопрос ответственности за то, что происходит на Украине, вопрос использования замороженных активов. Подведут итоги помощи, оказанной Украине… Обсудят вопросы санкций против России с акцентом на усиление контроля за предотвращением обхода санкций", - сообщил он.По словам европейского чиновника, в ЕС в рамках подготовки десятого пакета санкций обсуждается предложения ввести ограничения на поставки российского ядерного топлива, но каких-либо договоренностей по этому вопросу пока нет.Что касается наказания за попытки обхода европейских санкций, то новые ограничительные меры могут быть введены против компаний в третьих странах, которые, по мнению европейских чиновников, были созданы для поставок европейских товаров в Россию.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальных санкции.В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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https://ria.ru/20230208/ilichev-1850411743.html
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цены на нефть, россия, украина, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Украина, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России, Владимир Путин
18:42 08.02.2023 (обновлено: 19:33 08.02.2023)
Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции
Лидеры стран ЕС на саммите в четверг обсудят антироссийские санкции и замороженные активы
БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Главы государств и правительств ЕС на саммите в четверг обсудят ужесточение санкционной политики против России и возможное использование замороженных активов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Обсудят вопрос ответственности за то, что происходит на Украине
, вопрос использования замороженных активов. Подведут итоги помощи, оказанной Украине… Обсудят вопросы санкций против России с акцентом на усиление контроля за предотвращением обхода санкций", - сообщил он.
По словам европейского чиновника, в ЕС в рамках подготовки десятого пакета санкций обсуждается предложения ввести ограничения на поставки российского ядерного топлива, но каких-либо договоренностей по этому вопросу пока нет.
Что касается наказания за попытки обхода европейских санкций, то новые ограничительные меры могут быть введены против компаний в третьих странах, которые, по мнению европейских чиновников, были созданы для поставок европейских товаров в Россию.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальных санкции.
В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.