https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850651708.html

Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции

Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции - РИА Новости, 08.02.2023

Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции

Главы государств и правительств ЕС на саммите в четверг обсудят ужесточение санкционной политики против России и возможное использование замороженных активов,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:42

2023-02-08T18:42

2023-02-08T19:33

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БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Главы государств и правительств ЕС на саммите в четверг обсудят ужесточение санкционной политики против России и возможное использование замороженных активов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Обсудят вопрос ответственности за то, что происходит на Украине, вопрос использования замороженных активов. Подведут итоги помощи, оказанной Украине… Обсудят вопросы санкций против России с акцентом на усиление контроля за предотвращением обхода санкций", - сообщил он.По словам европейского чиновника, в ЕС в рамках подготовки десятого пакета санкций обсуждается предложения ввести ограничения на поставки российского ядерного топлива, но каких-либо договоренностей по этому вопросу пока нет.Что касается наказания за попытки обхода европейских санкций, то новые ограничительные меры могут быть введены против компаний в третьих странах, которые, по мнению европейских чиновников, были созданы для поставок европейских товаров в Россию.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальных санкции.В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230208/titov-1850590214.html

https://ria.ru/20230208/ilichev-1850411743.html

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850549026.html

россия

украина

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цены на нефть, россия, украина, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин