Рейтинг@Mail.ru
Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850651708.html
Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции
Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции - РИА Новости, 08.02.2023
Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции
Главы государств и правительств ЕС на саммите в четверг обсудят ужесточение санкционной политики против России и возможное использование замороженных активов,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:42
2023-02-08T19:33
цены на нефть
россия
украина
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Главы государств и правительств ЕС на саммите в четверг обсудят ужесточение санкционной политики против России и возможное использование замороженных активов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Обсудят вопрос ответственности за то, что происходит на Украине, вопрос использования замороженных активов. Подведут итоги помощи, оказанной Украине… Обсудят вопросы санкций против России с акцентом на усиление контроля за предотвращением обхода санкций", - сообщил он.По словам европейского чиновника, в ЕС в рамках подготовки десятого пакета санкций обсуждается предложения ввести ограничения на поставки российского ядерного топлива, но каких-либо договоренностей по этому вопросу пока нет.Что касается наказания за попытки обхода европейских санкций, то новые ограничительные меры могут быть введены против компаний в третьих странах, которые, по мнению европейских чиновников, были созданы для поставок европейских товаров в Россию.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальных санкции.В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230208/titov-1850590214.html
https://ria.ru/20230208/ilichev-1850411743.html
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850549026.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, украина, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Украина, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России, Владимир Путин
18:42 08.02.2023 (обновлено: 19:33 08.02.2023)
 
Источник: лидеры стран ЕС обсудят антироссийские санкции

Лидеры стран ЕС на саммите в четверг обсудят антироссийские санкции и замороженные активы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Главы государств и правительств ЕС на саммите в четверг обсудят ужесточение санкционной политики против России и возможное использование замороженных активов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Обсудят вопрос ответственности за то, что происходит на Украине, вопрос использования замороженных активов. Подведут итоги помощи, оказанной Украине… Обсудят вопросы санкций против России с акцентом на усиление контроля за предотвращением обхода санкций", - сообщил он.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:59
Титов прокомментировал введение британских санкций против него
По словам европейского чиновника, в ЕС в рамках подготовки десятого пакета санкций обсуждается предложения ввести ограничения на поставки российского ядерного топлива, но каких-либо договоренностей по этому вопросу пока нет.
Что касается наказания за попытки обхода европейских санкций, то новые ограничительные меры могут быть введены против компаний в третьих странах, которые, по мнению европейских чиновников, были созданы для поставок европейских товаров в Россию.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальных санкции.
Директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
08:30
Петр Ильичев: Запад не хочет признавать, что санкции себя не оправдали
В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
14:08
Британия расширила список антироссийских санкций
 
Цены на нефтьРоссияУкраинаБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала