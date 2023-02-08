https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850626115.html

В Германии раскрыли, как США подставили Европу

В Германии раскрыли, как США подставили Европу - РИА Новости, 08.02.2023

В Германии раскрыли, как США подставили Европу

Американские санкции в первую очередь работают против их экономических партнеров, пишет Focus. "США обнаружили, что санкции не воздействуют на противников, но... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:23

2023-02-08T17:23

2023-02-08T17:23

россия

сша

германия

цены на нефть

нато

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские санкции в первую очередь работают против их экономических партнеров, пишет Focus. "США обнаружили, что санкции не воздействуют на противников, но зато эффективно работают против лагеря их собственных друзей и экономических партнеров. Санкции заставляют последних разрывать выгодные экономические связи, например, с Кубой, Ираном, Россией и Китаем, и при этом принуждают к не всегда выгодному сотрудничеству с американцами", — говорится в публикации. В статье отмечается, что таким образом возникает санкционная монополия, отодвигающая в сторону рыночные механизмы. "За неимением альтернатив немцы, французы и другие страны НАТО импортируют теперь определенные товары из США против собственной воли... Например, покупают дорогой американский сжиженный газ вместо российского трубопроводного", — считает автор. В результате санкции делают бизнес более сложным или вообще невозможным, резюмируется в материале. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230205/dizel-1849642034.html

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850443232.html

россия

сша

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россия, сша, германия, цены на нефть, нато