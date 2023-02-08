В Германии раскрыли, как США подставили Европу

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Focus: санкции США работают против их экономических партнеров
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские санкции в первую очередь работают против их экономических партнеров, пишет Focus.
"США обнаружили, что санкции не воздействуют на противников, но зато эффективно работают против лагеря их собственных друзей и экономических партнеров. Санкции заставляют последних разрывать выгодные экономические связи, например, с Кубой, Ираном, Россией и Китаем, и при этом принуждают к не всегда выгодному сотрудничеству с американцами", — говорится в публикации.
"США обнаружили, что санкции не воздействуют на противников, но зато эффективно работают против лагеря их собственных друзей и экономических партнеров. Санкции заставляют последних разрывать выгодные экономические связи, например, с Кубой, Ираном, Россией и Китаем, и при этом принуждают к не всегда выгодному сотрудничеству с американцами", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что таким образом возникает санкционная монополия, отодвигающая в сторону рыночные механизмы.
"За неимением альтернатив немцы, французы и другие страны НАТО импортируют теперь определенные товары из США против собственной воли... Например, покупают дорогой американский сжиженный газ вместо российского трубопроводного", — считает автор.
В результате санкции делают бизнес более сложным или вообще невозможным, резюмируется в материале.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
"За неимением альтернатив немцы, французы и другие страны НАТО импортируют теперь определенные товары из США против собственной воли... Например, покупают дорогой американский сжиженный газ вместо российского трубопроводного", — считает автор.
В результате санкции делают бизнес более сложным или вообще невозможным, резюмируется в материале.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>