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В Германии раскрыли, как США подставили Европу - РИА Новости, 08.02.2023
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В Германии раскрыли, как США подставили Европу
В Германии раскрыли, как США подставили Европу - РИА Новости, 08.02.2023
В Германии раскрыли, как США подставили Европу
Американские санкции в первую очередь работают против их экономических партнеров, пишет Focus. "США обнаружили, что санкции не воздействуют на противников, но... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:23
2023-02-08T17:23
россия
сша
германия
цены на нефть
нато
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские санкции в первую очередь работают против их экономических партнеров, пишет Focus. "США обнаружили, что санкции не воздействуют на противников, но зато эффективно работают против лагеря их собственных друзей и экономических партнеров. Санкции заставляют последних разрывать выгодные экономические связи, например, с Кубой, Ираном, Россией и Китаем, и при этом принуждают к не всегда выгодному сотрудничеству с американцами", — говорится в публикации. В статье отмечается, что таким образом возникает санкционная монополия, отодвигающая в сторону рыночные механизмы. "За неимением альтернатив немцы, французы и другие страны НАТО импортируют теперь определенные товары из США против собственной воли... Например, покупают дорогой американский сжиженный газ вместо российского трубопроводного", — считает автор. В результате санкции делают бизнес более сложным или вообще невозможным, резюмируется в материале. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230205/dizel-1849642034.html
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россия, сша, германия, цены на нефть, нато
Россия, США, Германия, Цены на нефть, НАТО
17:23 08.02.2023
 
В Германии раскрыли, как США подставили Европу

Focus: санкции США работают против их экономических партнеров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские санкции в первую очередь работают против их экономических партнеров, пишет Focus.

"США обнаружили, что санкции не воздействуют на противников, но зато эффективно работают против лагеря их собственных друзей и экономических партнеров. Санкции заставляют последних разрывать выгодные экономические связи, например, с Кубой, Ираном, Россией и Китаем, и при этом принуждают к не всегда выгодному сотрудничеству с американцами", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что таким образом возникает санкционная монополия, отодвигающая в сторону рыночные механизмы.

"За неимением альтернатив немцы, французы и другие страны НАТО импортируют теперь определенные товары из США против собственной воли... Например, покупают дорогой американский сжиженный газ вместо российского трубопроводного", — считает автор.

В результате санкции делают бизнес более сложным или вообще невозможным, резюмируется в материале.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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