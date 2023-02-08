https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850503771.html

СМИ: Великобритания анонсировала новые санкции против России

СМИ: Великобритания анонсировала новые санкции против России - РИА Новости, 08.02.2023

СМИ: Великобритания анонсировала новые санкции против России

Великобритания объявит новые санкции в отношении России в среду, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:34

2023-02-08T11:34

2023-02-08T12:00

великобритания

россия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Великобритания объявит новые санкции в отношении России в среду, сообщает агентство Рейтер.В сообщении отмечается, что санкции будут направлены как на индивидуальных лиц, так и на компании.

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849250241.html

великобритания

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, россия, экономика, санкции в отношении россии