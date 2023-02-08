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СМИ: Великобритания анонсировала новые санкции против России - РИА Новости, 08.02.2023
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СМИ: Великобритания анонсировала новые санкции против России
СМИ: Великобритания анонсировала новые санкции против России - РИА Новости, 08.02.2023
СМИ: Великобритания анонсировала новые санкции против России
Великобритания объявит новые санкции в отношении России в среду, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:34
2023-02-08T12:00
великобритания
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Великобритания объявит новые санкции в отношении России в среду, сообщает агентство Рейтер.В сообщении отмечается, что санкции будут направлены как на индивидуальных лиц, так и на компании.
https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849250241.html
великобритания
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великобритания, россия, экономика, санкции в отношении россии
Великобритания, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
11:34 08.02.2023 (обновлено: 12:00 08.02.2023)
 
СМИ: Великобритания анонсировала новые санкции против России

СМИ: Великобритания объявит в среду новые санкции против России

© AP Photo / Alberto PezzaliПрохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания
Прохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Прохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Великобритания объявит новые санкции в отношении России в среду, сообщает агентство Рейтер.
В сообщении отмечается, что санкции будут направлены как на индивидуальных лиц, так и на компании.
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 14:10
Европарламент призвал принять десятый пакет санкций против России
 
ВеликобританияРоссияЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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