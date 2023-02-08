https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850502979.html

В МИД Китая призвали США немедленно снять односторонние санкции с Сирии

В МИД Китая призвали США немедленно снять односторонние санкции с Сирии - РИА Новости, 08.02.2023

В МИД Китая призвали США немедленно снять односторонние санкции с Сирии

На фоне разрушительного землетрясения США должны немедленно снять односторонние санкции с Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи, заявила на брифинге в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:33

2023-02-08T11:33

2023-02-08T11:33

в мире

сирия

дамаск (город)

сша

мид кнр

красный полумесяц

сильное землетрясение в турции и сирии

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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. На фоне разрушительного землетрясения США должны немедленно снять односторонние санкции с Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "На фоне большой катастрофы США должны отказаться от своих навязчивых геополитических идей, немедленно снять односторонние санкции в отношении Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи", - сказала она. Мао Нин добавила, что сегодня американские военные по-прежнему оккупируют основные нефтедобывающие районы Сирии, забирая себе сирийскую нефть, занимаясь контрабандой сирийских запасов продовольствия, чем еще больше усугубляют гуманитарный кризис в стране. Ранее глава Сирийского красного креста Халед Хбубати призвал страны Запада снять с Дамаска экономическую блокаду, чтобы способствовать ускорению ликвидации последствий землетрясения. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. По информации Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов.

https://ria.ru/20230208/siriya-1850440026.html

https://ria.ru/20230207/pomosch-1850182837.html

сирия

дамаск (город)

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, дамаск (город), сша, мид кнр, красный полумесяц, сильное землетрясение в турции и сирии