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В МИД Китая призвали США немедленно снять односторонние санкции с Сирии - РИА Новости, 08.02.2023
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В МИД Китая призвали США немедленно снять односторонние санкции с Сирии
В МИД Китая призвали США немедленно снять односторонние санкции с Сирии - РИА Новости, 08.02.2023
В МИД Китая призвали США немедленно снять односторонние санкции с Сирии
На фоне разрушительного землетрясения США должны немедленно снять односторонние санкции с Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи, заявила на брифинге в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:33
2023-02-08T11:33
в мире
сирия
дамаск (город)
сша
мид кнр
красный полумесяц
сильное землетрясение в турции и сирии
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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. На фоне разрушительного землетрясения США должны немедленно снять односторонние санкции с Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "На фоне большой катастрофы США должны отказаться от своих навязчивых геополитических идей, немедленно снять односторонние санкции в отношении Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи", - сказала она. Мао Нин добавила, что сегодня американские военные по-прежнему оккупируют основные нефтедобывающие районы Сирии, забирая себе сирийскую нефть, занимаясь контрабандой сирийских запасов продовольствия, чем еще больше усугубляют гуманитарный кризис в стране. Ранее глава Сирийского красного креста Халед Хбубати призвал страны Запада снять с Дамаска экономическую блокаду, чтобы способствовать ускорению ликвидации последствий землетрясения. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. По информации Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов.
https://ria.ru/20230208/siriya-1850440026.html
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сирия
дамаск (город)
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в мире, сирия, дамаск (город), сша, мид кнр, красный полумесяц, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Дамаск (город), США, МИД КНР, Красный полумесяц, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
11:33 08.02.2023
 
В МИД Китая призвали США немедленно снять односторонние санкции с Сирии

В МИД КНР призвали США немедленно снять санкции с Сирии и открыть дверь для гумпомощи

© AP Photo / Liu ZhengОфициальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Liu Zheng
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. На фоне разрушительного землетрясения США должны немедленно снять односторонние санкции с Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"На фоне большой катастрофы США должны отказаться от своих навязчивых геополитических идей, немедленно снять односторонние санкции в отношении Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи", - сказала она.
Дом, пострадавший в результате разрушительного землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 1250
Мао Нин добавила, что сегодня американские военные по-прежнему оккупируют основные нефтедобывающие районы Сирии, забирая себе сирийскую нефть, занимаясь контрабандой сирийских запасов продовольствия, чем еще больше усугубляют гуманитарный кризис в стране.
Ранее глава Сирийского красного креста Халед Хбубати призвал страны Запада снять с Дамаска экономическую блокаду, чтобы способствовать ускорению ликвидации последствий землетрясения.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. По информации Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов.
Последствия землетрясения в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Красный Крест Китая направит Турции и Сирии по 200 тысяч долларов
 
В миреСирияДамаск (город)СШАМИД КНРКрасный полумесяцСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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