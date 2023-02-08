В МИД Китая призвали США немедленно снять односторонние санкции с Сирии
В МИД КНР призвали США немедленно снять санкции с Сирии и открыть дверь для гумпомощи
© AP Photo / Liu ZhengОфициальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин
© AP Photo / Liu Zheng
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. На фоне разрушительного землетрясения США должны немедленно снять односторонние санкции с Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"На фоне большой катастрофы США должны отказаться от своих навязчивых геополитических идей, немедленно снять односторонние санкции в отношении Сирии и открыть двери для гуманитарной помощи", - сказала она.
Мао Нин добавила, что сегодня американские военные по-прежнему оккупируют основные нефтедобывающие районы Сирии, забирая себе сирийскую нефть, занимаясь контрабандой сирийских запасов продовольствия, чем еще больше усугубляют гуманитарный кризис в стране.
Ранее глава Сирийского красного креста Халед Хбубати призвал страны Запада снять с Дамаска экономическую блокаду, чтобы способствовать ускорению ликвидации последствий землетрясения.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. По информации Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов.