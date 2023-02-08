Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850443232.html
В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США
В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США - РИА Новости, 08.02.2023
В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США
Евросоюз примет выгодное положение и избавится от влияния США, если смягчит санкции в отношении России, пишет China Daily. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T02:52
2023-02-08T05:20
цены на нефть
сша
украина
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850262096_0:74:3107:1822_1920x0_80_0_0_0e73dd6aed0608d8befbef692af1a79c.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Евросоюз примет выгодное положение и избавится от влияния США, если смягчит санкции в отношении России, пишет China Daily.Он также отметил, что ЕС ввели ограничительные меры против нефтепродуктов российского производства из-за солидарности с США. Однако, спустя почти год после начала специальной военной операции на Украине, вопреки ожиданиям Запада санкционное давление против Москвы не приблизило завершение конфликта, а поспособствовало эскалации кризиса и напряженности, ударив "бумерангом по всему миру".Обозреватель заявил, что США, создав кризис, получили коммерческую и стратегическую выгоду, в то время как их "марионетка" Евросоюз не стали менее зависимыми от российского топлива и не получили больше свободы действий для усиления рестрикций против России.В заключение автор добавил, что единственным выходом из конфликта на Украине могут стать только мирные переговоры. Это, по его мнению, установит механизм прочного мира в Европе, а также избавит ЕС от пагубного влияния Соединенных Штатов.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230207/eksport-1850174814.html
https://ria.ru/20230205/dizel-1849642034.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850262096_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59d213bfef38bbdf988a09971d8ad1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, США, Украина, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
02:52 08.02.2023 (обновлено: 05:20 08.02.2023)
 
В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США

China Daily: ЕС избавится от влияния США, если санкции в отношении России смягчатся

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Евросоюз примет выгодное положение и избавится от влияния США, если смягчит санкции в отношении России, пишет China Daily.
"Учитывая, что санкции кардинально изменяют структуру мирового рынка черного золота и повышают инфляцию из-за перебоев в поставках, Евросоюзу стоит тщательнее оценивать последствия своих действий и осознавать все негативные эффекты, а не концентрироваться исключительно на сокращении доходов России от торговли нефтью", — пишет автор.
Он также отметил, что ЕС ввели ограничительные меры против нефтепродуктов российского производства из-за солидарности с США. Однако, спустя почти год после начала специальной военной операции на Украине, вопреки ожиданиям Запада санкционное давление против Москвы не приблизило завершение конфликта, а поспособствовало эскалации кризиса и напряженности, ударив "бумерангом по всему миру".
Обозреватель заявил, что США, создав кризис, получили коммерческую и стратегическую выгоду, в то время как их "марионетка" Евросоюз не стали менее зависимыми от российского топлива и не получили больше свободы действий для усиления рестрикций против России.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 06:18
Экспорт российского топлива выгоднее внутреннего рынка, заявил эксперт
В заключение автор добавил, что единственным выходом из конфликта на Украине могут стать только мирные переговоры. Это, по его мнению, установит механизм прочного мира в Европе, а также избавит ЕС от пагубного влияния Соединенных Штатов.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Грузовик на автозаправочной станции в Германии - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 08:00
Глуши мотор: чем обернется для Европы эмбарго на российское топливо
 
Цены на нефтьСШАУкраинаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала