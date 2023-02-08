02:52 08.02.2023 (обновлено: 05:20 08.02.2023)
В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США
China Daily: ЕС избавится от влияния США, если санкции в отношении России смягчатся
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Евросоюз примет выгодное положение и избавится от влияния США, если смягчит санкции в отношении России, пишет China Daily.
"Учитывая, что санкции кардинально изменяют структуру мирового рынка черного золота и повышают инфляцию из-за перебоев в поставках, Евросоюзу стоит тщательнее оценивать последствия своих действий и осознавать все негативные эффекты, а не концентрироваться исключительно на сокращении доходов России от торговли нефтью", — пишет автор.
Он также отметил, что ЕС ввели ограничительные меры против нефтепродуктов российского производства из-за солидарности с США. Однако, спустя почти год после начала специальной военной операции на Украине, вопреки ожиданиям Запада санкционное давление против Москвы не приблизило завершение конфликта, а поспособствовало эскалации кризиса и напряженности, ударив "бумерангом по всему миру".
Обозреватель заявил, что США, создав кризис, получили коммерческую и стратегическую выгоду, в то время как их "марионетка" Евросоюз не стали менее зависимыми от российского топлива и не получили больше свободы действий для усиления рестрикций против России.
В заключение автор добавил, что единственным выходом из конфликта на Украине могут стать только мирные переговоры. Это, по его мнению, установит механизм прочного мира в Европе, а также избавит ЕС от пагубного влияния Соединенных Штатов.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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