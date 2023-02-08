https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850443232.html

В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США

В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США - РИА Новости, 08.02.2023

В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США

Евросоюз примет выгодное положение и избавится от влияния США, если смягчит санкции в отношении России, пишет China Daily. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T02:52

2023-02-08T02:52

2023-02-08T05:20

цены на нефть

сша

украина

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850262096_0:74:3107:1822_1920x0_80_0_0_0e73dd6aed0608d8befbef692af1a79c.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Евросоюз примет выгодное положение и избавится от влияния США, если смягчит санкции в отношении России, пишет China Daily.Он также отметил, что ЕС ввели ограничительные меры против нефтепродуктов российского производства из-за солидарности с США. Однако, спустя почти год после начала специальной военной операции на Украине, вопреки ожиданиям Запада санкционное давление против Москвы не приблизило завершение конфликта, а поспособствовало эскалации кризиса и напряженности, ударив "бумерангом по всему миру".Обозреватель заявил, что США, создав кризис, получили коммерческую и стратегическую выгоду, в то время как их "марионетка" Евросоюз не стали менее зависимыми от российского топлива и не получили больше свободы действий для усиления рестрикций против России.В заключение автор добавил, что единственным выходом из конфликта на Украине могут стать только мирные переговоры. Это, по его мнению, установит механизм прочного мира в Европе, а также избавит ЕС от пагубного влияния Соединенных Штатов.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230207/eksport-1850174814.html

https://ria.ru/20230205/dizel-1849642034.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии