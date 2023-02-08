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Вице-премьер Италии не жалеет, что Зеленского не будет на "Сан-Ремо" - РИА Новости, 08.02.2023
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Вице-премьер Италии не жалеет, что Зеленского не будет на "Сан-Ремо"
Вице-премьер Италии не жалеет, что Зеленского не будет на "Сан-Ремо" - РИА Новости, 08.02.2023
Вице-премьер Италии не жалеет, что Зеленского не будет на "Сан-Ремо"
Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что не будет смотреть заключительный вечер музыкального конкурса "Сан-Ремо", в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:37
2023-02-08T13:37
италия
маттео сальвини
владимир зеленский
в мире
украина
сан-ремо
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РИМ, 8 фев – РИА Новости. Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что не будет смотреть заключительный вечер музыкального конкурса "Сан-Ремо", в ходе которого зачитают обращение Владимира Зеленского. "Я вчера вечером не смотрел фестиваль, я был в отъезде по работе. Для многих итальянцев это сложный момент, мне не жаль, что Зеленского нет", - заявил он в эфире радиостанции Rtl. По его словам, ему кажется "неуместным приносить" военный конфликт на музыкальную сцену, где выступают ветераны итальянской эстрады Cugini di Campagna. Отвечая на вопрос, будет ли он следить за обращением Зеленского, Сальвини заявил, что у него другие планы. "В субботу я буду с моими детьми. Я не думаю, что они меня попросят послушать письмо Зеленского на "Сан-Ремо", мы посмотрим кино", - сказал он. В начале недели организаторы конкурса сообщили, что Зеленский не выступит с видеообращением в последний день фестиваля. Вместо этого его обращение зачитает ведущий вечера. Вечер-открытие песенного конкурса "Сан-Ремо" посмотрели более 10 миллионов 700 тысяч итальянских телезрителей. средняя доля телеаудитории, наблюдавшей за открытием и первым днём фестиваля, составила 62,4%. По словам руководства государственной телекорпорации Rai, которая ведет трансляцию конкурса, подобные цифры не наблюдались на протяжении 25 лет. В прошлом году "Сан-Ремо" привлек к экранам 10,9 миллионов зрителей, составивших долю в 54,7%.
https://ria.ru/20230202/italiya-1849261919.html
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италия, маттео сальвини, владимир зеленский, в мире, украина, сан-ремо
Италия, Маттео Сальвини, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Сан-Ремо
13:37 08.02.2023
 
Вице-премьер Италии не жалеет, что Зеленского не будет на "Сан-Ремо"

Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что не жалеет об отсутствии Зеленского на "Сан-Ремо"

© Фото : Страница фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо в FacebookFestival di Sanremo
Festival di Sanremo - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Страница фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо в Facebook
Festival di Sanremo. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 8 фев – РИА Новости. Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что не будет смотреть заключительный вечер музыкального конкурса "Сан-Ремо", в ходе которого зачитают обращение Владимира Зеленского.
"Я вчера вечером не смотрел фестиваль, я был в отъезде по работе. Для многих итальянцев это сложный момент, мне не жаль, что Зеленского нет", - заявил он в эфире радиостанции Rtl. По его словам, ему кажется "неуместным приносить" военный конфликт на музыкальную сцену, где выступают ветераны итальянской эстрады Cugini di Campagna.
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Отвечая на вопрос, будет ли он следить за обращением Зеленского, Сальвини заявил, что у него другие планы. "В субботу я буду с моими детьми. Я не думаю, что они меня попросят послушать письмо Зеленского на "Сан-Ремо", мы посмотрим кино", - сказал он.
В начале недели организаторы конкурса сообщили, что Зеленский не выступит с видеообращением в последний день фестиваля. Вместо этого его обращение зачитает ведущий вечера.
Вечер-открытие песенного конкурса "Сан-Ремо" посмотрели более 10 миллионов 700 тысяч итальянских телезрителей. средняя доля телеаудитории, наблюдавшей за открытием и первым днём фестиваля, составила 62,4%. По словам руководства государственной телекорпорации Rai, которая ведет трансляцию конкурса, подобные цифры не наблюдались на протяжении 25 лет. В прошлом году "Сан-Ремо" привлек к экранам 10,9 миллионов зрителей, составивших долю в 54,7%.
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