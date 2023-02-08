https://ria.ru/20230208/san-remo-1850539175.html

Вице-премьер Италии не жалеет, что Зеленского не будет на "Сан-Ремо"

Вице-премьер Италии не жалеет, что Зеленского не будет на "Сан-Ремо" - РИА Новости, 08.02.2023

Вице-премьер Италии не жалеет, что Зеленского не будет на "Сан-Ремо"

Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что не будет смотреть заключительный вечер музыкального конкурса "Сан-Ремо", в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:37

2023-02-08T13:37

2023-02-08T13:37

италия

маттео сальвини

владимир зеленский

в мире

украина

сан-ремо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92261/86/922618693_0:17:1501:861_1920x0_80_0_0_37f8d459e32617ff07b772c328cb6734.jpg

РИМ, 8 фев – РИА Новости. Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что не будет смотреть заключительный вечер музыкального конкурса "Сан-Ремо", в ходе которого зачитают обращение Владимира Зеленского. "Я вчера вечером не смотрел фестиваль, я был в отъезде по работе. Для многих итальянцев это сложный момент, мне не жаль, что Зеленского нет", - заявил он в эфире радиостанции Rtl. По его словам, ему кажется "неуместным приносить" военный конфликт на музыкальную сцену, где выступают ветераны итальянской эстрады Cugini di Campagna. Отвечая на вопрос, будет ли он следить за обращением Зеленского, Сальвини заявил, что у него другие планы. "В субботу я буду с моими детьми. Я не думаю, что они меня попросят послушать письмо Зеленского на "Сан-Ремо", мы посмотрим кино", - сказал он. В начале недели организаторы конкурса сообщили, что Зеленский не выступит с видеообращением в последний день фестиваля. Вместо этого его обращение зачитает ведущий вечера. Вечер-открытие песенного конкурса "Сан-Ремо" посмотрели более 10 миллионов 700 тысяч итальянских телезрителей. средняя доля телеаудитории, наблюдавшей за открытием и первым днём фестиваля, составила 62,4%. По словам руководства государственной телекорпорации Rai, которая ведет трансляцию конкурса, подобные цифры не наблюдались на протяжении 25 лет. В прошлом году "Сан-Ремо" привлек к экранам 10,9 миллионов зрителей, составивших долю в 54,7%.

https://ria.ru/20230202/italiya-1849261919.html

https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1849879124.html

италия

украина

сан-ремо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, маттео сальвини, владимир зеленский, в мире, украина, сан-ремо