https://ria.ru/20230208/sallivan-1850594095.html
Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"
Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"
Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:08
2023-02-08T16:08
2023-02-08T17:52
сша
джейк салливан
в мире
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках"."Байден уполномочил Джейка Салливана собрать межведомственную группу для разработки плана (диверсии). В декабре 2021 года… Салливан созвал совещание недавно сформированной целевой группы", - написал на своем сайте лауреат Пулитцеровской премии.Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.
https://ria.ru/20230208/podryv-1850591036.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, джейк салливан, в мире, северный поток, северный поток — 2
США, Джейк Салливан, В мире, Северный поток, Северный поток — 2
16:08 08.02.2023 (обновлено: 17:52 08.02.2023)
Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"
Американский журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"