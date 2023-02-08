https://ria.ru/20230208/sallivan-1850594095.html

Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"

Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023

Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"

Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках". РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:08

2023-02-08T16:08

2023-02-08T17:52

сша

джейк салливан

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северный поток — 2

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках"."Байден уполномочил Джейка Салливана собрать межведомственную группу для разработки плана (диверсии). В декабре 2021 года… Салливан созвал совещание недавно сформированной целевой группы", - написал на своем сайте лауреат Пулитцеровской премии.Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.

https://ria.ru/20230208/podryv-1850591036.html

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Екатерина Зайцева

сша, джейк салливан, в мире, северный поток, северный поток — 2