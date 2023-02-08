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Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
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Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"
Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"
Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:08
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сша
джейк салливан
в мире
северный поток
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках"."Байден уполномочил Джейка Салливана собрать межведомственную группу для разработки плана (диверсии). В декабре 2021 года… Салливан созвал совещание недавно сформированной целевой группы", - написал на своем сайте лауреат Пулитцеровской премии.Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.
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сша, джейк салливан, в мире, северный поток, северный поток — 2
США, Джейк Салливан, В мире, Северный поток, Северный поток — 2
16:08 08.02.2023 (обновлено: 17:52 08.02.2023)
 
Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"

Американский журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках".
"Байден уполномочил Джейка Салливана собрать межведомственную группу для разработки плана (диверсии). В декабре 2021 года… Салливан созвал совещание недавно сформированной целевой группы", - написал на своем сайте лауреат Пулитцеровской премии.
Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.
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Журналист заявил, что Байден не сразу решился на подрыв "Северных потоков"
 
СШАДжейк СалливанВ миреСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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