Осужденный за госизмену Сафронов находится на этапе в колонию
Адвокат Катчев сообщил, что осужденный за госизмену Сафронов находится на этапе в колонию
Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Приговоренный к 22 годам колонии строгого режима советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов находится на этапе в колонию, его нынешнее местоположение и окончательный пункт назначения защите пока не известны, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.
"Нам стало известно, что в данный момент он находится на этапе. Где он сейчас и куда конкретно его этапируют в конечном итоге – неизвестно", - рассказал собеседник агентства.
1 марта 2022, 10:09Климов предупредил об ответственности за государственную измену
Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Сафронова признали виновным в двух эпизодах этого преступления.
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", утверждала защита.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлениям недоказанным. В ходе расследования защита заявляла, что на нее оказывается серьезное давление со стороны ФСБ, а основной его адвокат Иван Павлов был признан иностранным агентом и стал фигурантом дела о разглашении данных следствия. В уголовное дело попал и сменивший его Дмитрий Талантов.
7 сентября 2022, 12:38Путин прокомментировал приговор Сафронову