https://ria.ru/20230208/safronov-1850669241.html

Осужденный за госизмену Сафронов находится на этапе в колонию

Осужденный за госизмену Сафронов находится на этапе в колонию - РИА Новости, 08.02.2023

Осужденный за госизмену Сафронов находится на этапе в колонию

Приговоренный к 22 годам колонии строгого режима советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов находится на этапе в колонию, его нынешнее местоположение и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T20:12

2023-02-08T20:12

2023-02-08T20:12

происшествия

россия

африка

сша

иван сафронов

иван павлов

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Приговоренный к 22 годам колонии строгого режима советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов находится на этапе в колонию, его нынешнее местоположение и окончательный пункт назначения защите пока не известны, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев. "Нам стало известно, что в данный момент он находится на этапе. Где он сейчас и куда конкретно его этапируют в конечном итоге – неизвестно", - рассказал собеседник агентства. Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Сафронова признали виновным в двух эпизодах этого преступления. Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", утверждала защита. По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России". Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлениям недоказанным. В ходе расследования защита заявляла, что на нее оказывается серьезное давление со стороны ФСБ, а основной его адвокат Иван Павлов был признан иностранным агентом и стал фигурантом дела о разглашении данных следствия. В уголовное дело попал и сменивший его Дмитрий Талантов.

https://ria.ru/20220301/gosizmena-1775743640.html

https://ria.ru/20230201/nevzorov-1848888682.html

https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html

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происшествия, россия, африка, сша, иван сафронов, иван павлов, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато