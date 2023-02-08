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"Украинские железные дороги" раскритиковали за траты на аквариумных рыбок

"Украинские железные дороги" раскритиковали за траты на аквариумных рыбок - РИА Новости, 08.02.2023

"Украинские железные дороги" раскритиковали за траты на аквариумных рыбок

Компания "Украинские железные дороги" после обвинений в больших тратах на обслуживание аквариумных рыбок в офисах решила "культивировать бережливость" и раздать РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:44

2023-02-08T16:44

2023-02-08T16:45

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украинская железная дорога

украина

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" после обвинений в больших тратах на обслуживание аквариумных рыбок в офисах решила "культивировать бережливость" и раздать рыбок "в хорошие руки", сообщает в среду украинское издание "Страна". По информации издания, национальный железнодорожный перевозчик – компания "Украинские железные дороги" оказалась в центре скандала из-за заключения договора на сумму около 13 тысяч долларов на годовое обслуживание аквариумов в пяти киевских офисах компании. После критики в соцсетях председатель правления компании Александр Камышин заявил о решении расторгнуть договор, чтобы "культивировать бережливость". "Камышин объяснил, что в периметр закупки входило годовое обслуживание 32 аквариумов "Украинских железных дорог" по пяти адресам в Киеве. Контракт предусматривал не менее двух визитов специалиста в месяц, проверку аквариумного оборудования и его ремонт или замену по необходимости, корм для рыбок, замену воды, чистку фильтров, почвы и так далее... Он также сообщил, что компания способна прожить без аквариумов до победы, поэтому рыбок раздадут в хорошие руки", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

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в мире, киев, украинская железная дорога, украина