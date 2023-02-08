https://ria.ru/20230208/realme-1850060502.html

Обзор смартфона realme 10 Pro+: новое слово в мире среднего класса

Обзор смартфона realme 10 Pro+: новое слово в мире среднего класса - РИА Новости, 08.02.2023

Обзор смартфона realme 10 Pro+: новое слово в мире среднего класса

Прошлогодний эксперимент с флагманом "номерной" линейки смартфонов бренда realme оказался успешным — бренд представил новинку 2023-го, выполненную по той же... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:48

2023-02-08T17:48

2023-02-08T17:48

технологии

россия

realme

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Прошлогодний эксперимент с флагманом "номерной" линейки смартфонов бренда realme оказался успешным — бренд представил новинку 2023-го, выполненную по той же концепции. Смартфон realme 10 Pro+ привносит новые характеристики в средний класс и заинтересует притязательного пользователя.ДизайнВо внешнем виде realme 10 Pro+ не осталась и следа от прошлогодней модели — мода мира смартфонов развивается стремительно и потребителей нужно удивлять в каждом поколении. Если 9 Pro+ щеголял покрытием задней панели из материала, меняющего оттенок под ультрафиолетом, то в "десятке", как заявляет производитель, дизайнеры вдохновлялись "межгалактическим гиперпространственным туннелем", хвостом кометы и прочими звездными телами. Если же говорить приземленно, то за замысловатыми переливами задней панели скрывается сложное покрытие, состоящее из нескольких слоев нанопленки толщиной от 275 до 400 нм. Каждый из них имеет свою нанотекстуру и градиент.Особенно эффектно выглядит цвет Hyperspace, который в русскоязычной локализации назван "Золото" — очень рекомендуем вживую посмотреть на смартфон в этом оформлением, возможно, после не захочется приобретать вариант в более ординарных цветах. Задняя панель выполнена из качественного пластика, что добавляет смартфону шансов выжить при падении.Вообще, при разработке смартфона много внимания в realme 10 Pro+ уделили живучести конструкции. Стекло передней панели, примененное здесь, называется особо прочным, а тестовые образцы выдерживали падения с высоты в метр. Ах, да, главная его фишка — это изогнутые края, что раньше было преимуществом только очень дорогих смартфонов! С помощью такого дисплея боковые свайпы становятся удобнее, а угол изгиба в 61 градус предотвращает случайное нажатие и не искажает воспроизводимый по краям контент. Эстетов порадует тот факт, что толщина рамок по краям составляет всего 1,41 мм.ДисплейПреимущества 6,7-дюймового AMOLED (Амолед)-экрана с разрешением 2412x1080 пикселей на его геометрии не заканчиваются, ведь это действительно флагманское решение. Во-первых, здесь есть высокая частота обновления картинки, realme дает три режима работы: 60, 120 Гц и автовыбор. В последнем система решает, когда и в какой программе включить ту или иную герцовку (всего шесть режимов), что дает выигрыш в автономности смартфона.Во-вторых, экран realme 10 Pro+ отличается 100-процентным цветовым охватом и соответствует стандарту DCI-P3 — краски, выдаваемые матрицей, не просто яркие, они реалистичные. В смартфоне заявлена пиковая яркость на уровне 900 нит, ее можно заметить, например, при воспроизведении HDR(высокий динамический диапазон)-видео.Наконец, дисплей сертифицирован в немецкой лаборатории TUV Rheinland на отсутствие мерцания. Здесь практически отсутствует ШИМ-эффект, который раздражает глаза некоторых пользователей.Для энтузиастов realme приготовила в смартфоне две дополнительных настройки дисплея в рамках режим HyperVision: Video Color Boost и Video HDR Boost. Первый расширяет цветовой охват в SDR-контенте в некоторых приложениях, второй увеличивает яркость при воспроизведении HDR-видео.Производительность и коммуникацииВ основе новинки лежит чипсет Mediatek Dimensity 1080 — realme 10 Pro+ стал первым смартфоном на данной платформе в России. Этот процессор является улучшенной версией Dimensity 920, который использовался в прошлогоднем "плюсе". Чип представляет собой 6-нанометровое решение из восьми ядер с максимальной рабочей частотой 2,6 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G68 MC4.В тесте производительности AnTuTu Benchmark смартфон набирает примерно 530 тысяч баллов — это больше, чем у прошлогодней модели. Производительность realme 10 Pro+ вплотную приближается к предфлагманскому realme GT Neo 3T с его мощным процессором Snapdragon 870.Смартфон воспринимается как очень быстрое устройство, в котором нет места для лагов и подтормаживаний. Отлично себя realme 10 Pro+ демонстрирует в современных играх, позволяя выставлять настройки графики на околомаксимальный уровень. Полностью игровой потенциал раскрывается в тайтлах, где разработчики приложения заложили использование экрана с высокой герцовкой.realme 10 Pro+ представлен на российском рынке в двух вариантах памяти — 8/128 и топовый 12/256 ГБ. Именно последний оказался у нас на тесте, но какую бы версию вы не выбрали, система позволяет нарастить динамическую оперативную память из постоянной, тем самым получив совокупный объем в 24 ГБ. А вот места для карты памяти в лотке не нашлось, только две nanoSIM.Как и любой современный смартфон, realme 10 Pro+ поддерживает 5G, но без 79-го бэнда. Модели вообще достался весь спектр актуальных интерфейсов и коммуникаций: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, всевозможные стандарты навигации и NFC. Последний отлично работает с российской платежной системой Mir Pay, значит с помощью 10 Pro+ можно расплачиваться в магазинах. А вот аудиоджека в этом realme нет — производители постепенно отказываются от него даже в среднем классе.Realme UI 4.0Новинка стала одним из первых смартфонов, работающих "из коробки" с новейшей оболочкой realme UI 4.0, основанной на Android 13. Интересно, что буквально за первую неделю использования на realme 10 Pro+ пришло несколько крупных обновлений — производитель активно улучшает прошивку устройства.Самым заметным улучшением realme UI 4.0 является новая тема оформления, которая предлагает современный взгляд на систему Android. В оболочке появились новые элементы управления мультимедиа, улучшена анимация, динамические виджеты, а также центры уведомлений и управления. Добавлены новые функции безопасности: файловый сейф и "размытие" контактов в скриншоте.Фирменная оболочка realme является одной из самых гибких на рынке в персонализации интерфейса. Пользователь может менять обои, переключаться на разные пакеты значков приложений и формы значков переключателей, менять шрифты и выбирать цвета, которые полностью изменят внешний вид интерфейса.Остался в настройках и раздел "Лаборатория", в котором собраны необычные функции: режим для подключения двух пар наушников, "Капсула сна" и измерение сердечного ритма с помощью сканера отпечатков пальцев.КамераСоздатели realme 10 Pro+ наделили смартфон камерным блоком из трех сенсоров — основного 108 Мп, сверхширокоугольного на 8 Мп и 2-Мп макродатчиком. Последние два сенсора перешли из 9 Pro+, а вот главный представляется интересным: это датчик Samsung (S5K) HM6 1/1,67 дюйма с пикселями 0,64 мкм и объективом из шести линз.Основная камера по умолчанию сохраняет 12-мегапиксельные фотографии. В этом режиме отличная детализации, а следов цифрового шума нет. Контраст снимков выдающийся, динамический диапазон достаточный, а "теплота" цвета приятна глазу. В realme уделили большое внимание обработке фотографий: алгоритм HyperShot AI (ХайперШот ЭйАй) был переработан, что привело к значительному улучшению качества фотографий. Это видно по высокой скорости фотографирования, четкости с улучшенным эффектом HDR и в ночных сценах, где алгоритм ProLight (ПроЛайт)осветляет тени, чтобы выявить все детали ночной сцены.Ночные фотографии, сделанные на realme 10 Pro+, поражают своим качеством — еще год назад такое могли только очень дорогие флагманы. Телефон теперь может сам распознать, что вокруг него не очень много света, включив ночной режим автоматически. Снимки получаются довольно детализированные с небольшим количеством шума.Использование 108-мп сенсора имеет еще одно преимущество — realme 10 Pro+ может делать снимки с трехкратным зумом без потери в качестве. Такие снимки немного шумные, но в остальном соответствуют фотографиям без кропа: цвета, контрастность и динамический диапазон здесь в полном порядке."Ширик" и макросенсор в целом остались на прошлогоднем уровне, это рабочие инструменты, однако снимки, сделанные с их помощью, лучше разглядывать на экране смартфона.Наконец, realme 10 Pro+ умеет снимать ролики в максимальном качестве 4K при 30 кадрах в секунду. И их качество поражает своей детализацией. Также доступна опция Ultra Stable (ультра стабилизация), с которой видео пишется с разрешением 1080p при 60 кадрах в секунду и максимальной стабилизацией, подобной экшн-камере.Звук, безопасность и автономностьВ смартфоне работают стереодинамики гибридного типа, когда разговорный спикер "подпевает" основному. Стереопара оказалась хорошо сбалансированной и обеспечивает высокое качество звучания. Есть тут и новая опция "громкость 200%" — в ней присутствует мощное усиление высоких частот, но при этом режутся низкие и средние тона.Вибромотр вместе с фирменной технологией O-Haptics (Оу-Хептикс)выводит сенсорный отклик системы на новый уровень. Пожалуй, в среднем сегменте так еще никто не делал: вибрация обеспечивает естественное ощущения.Подэкранный сканер отпечатков пальцев в современном смартфоне не новость, но и тут realme нашли, что улучшить. Во-первых, он очень быстро срабатывает. Во-вторых, точность считывания находится на высоком уровне. Претензия к нему одна — сам сканер находится у нижней рамки экрана из-за чего смартфон приходится перехватывать, когда он находится в руках. И, конечно, куда без разблокировки по лицу, она тут есть и основана на фронтальной камере.Емкость аккумулятора realme 10 Pro+ возросла по сравнению с предшественником: 5000 против 4500 мАч. Смартфон с легкостью "живет" на одном заряде полный рабочий день, приходя вечером к розетке с остатком 30-40 процентов. Поразительная мощь скрывается в его комплектной 67-ваттной зарядке — мы получили 53 процента заряда всего за 15 минут, это даже быстрее, чем обещают в самой компании. Полная зарядка заняла всего 42 минуты, т.е. батарейку realme 10 Pro+ можно полностью зарядить за завтраком!ИтогоВ realme снова повышают планку для средне-бюджетного сегмента — новый realme 10 Pro+ однозначно закрепит успех прошлогоднего 9 Pro+. В смартфоне улучшено практически все характеристики, а внешне устройство выглядит гораздо дороже, чем обойдется покупателю.Смартфон уже доступен на российском рынке. Базовый вариант realme 10 Pro+ 8/128 ГБ обойдется в 35 999 рублей, топовый 12/256 ГБ — 39 999 рублей. На старте продаж для смартфона действует промо-цена: 32 999 и 36 999 рублей соответственно.На все устройства realme 10 Pro и realme 10 Pro+, купленные в период с 14 февраля до 24 марта и активированные в течение семи дней после приобретения, распространяется бесплатная гарантия на замену дисплея, которая действует шесть месяцев.Подробная информация на сайтеㅤРЕКЛАМАООО"РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"; ИНН: 7703474590ID: 4CQwVszH9pSXLnGbMQD

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, realme