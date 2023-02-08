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Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития - РИА Новости, 08.02.2023
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Наука
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Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития
Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития - РИА Новости, 08.02.2023
Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития
Стратегия научно-технологического развития России нуждается в пересмотре, как и подходы к единой государственной программе в области технологического развития,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:01
2023-02-08T17:18
наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стратегия научно-технологического развития России нуждается в пересмотре, как и подходы к единой государственной программе в области технологического развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов. В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ - стратегию научно-технологического развития", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.Путин также предложил "пересмотреть и наши подходы к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития".
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владимир путин, россия
Наука, Владимир Путин, Россия
17:01 08.02.2023 (обновлено: 17:18 08.02.2023)
 
Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития

Президент Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стратегия научно-технологического развития России нуждается в пересмотре, как и подходы к единой государственной программе в области технологического развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов. В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ - стратегию научно-технологического развития", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
Путин также предложил "пересмотреть и наши подходы к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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