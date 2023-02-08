https://ria.ru/20230208/razvitie-1850619419.html
Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития
Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития - РИА Новости, 08.02.2023
Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития
Стратегия научно-технологического развития России нуждается в пересмотре, как и подходы к единой государственной программе в области технологического развития,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:01
2023-02-08T17:01
2023-02-08T17:18
наука
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стратегия научно-технологического развития России нуждается в пересмотре, как и подходы к единой государственной программе в области технологического развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов. В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ - стратегию научно-технологического развития", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.Путин также предложил "пересмотреть и наши подходы к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития".
https://ria.ru/20230207/premii-1850215873.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Наука, Владимир Путин, Россия
17:01 08.02.2023 (обновлено: 17:18 08.02.2023)
Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития
Президент Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития