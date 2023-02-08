https://ria.ru/20230208/razvitie-1850619419.html

Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития

Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития - РИА Новости, 08.02.2023

Путин призвал внести изменения в стратегию научно-технологического развития

Стратегия научно-технологического развития России нуждается в пересмотре, как и подходы к единой государственной программе в области технологического развития,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:01

2023-02-08T17:01

2023-02-08T17:18

наука

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стратегия научно-технологического развития России нуждается в пересмотре, как и подходы к единой государственной программе в области технологического развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов. В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ - стратегию научно-технологического развития", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.Путин также предложил "пересмотреть и наши подходы к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития".

https://ria.ru/20230207/premii-1850215873.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия