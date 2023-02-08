https://ria.ru/20230208/razrabotki-1850627682.html

Тверские вузы представили инновационные разработки для ОПК

Тверские вузы представили инновационные разработки для ОПК - РИА Новости, 08.02.2023

Тверские вузы представили инновационные разработки для ОПК

Ректоры тверских вузов в среду представили губернатору региона Игорю Рудене инновационные разработки для нужд оборонно-промышленного комплекса, сообщает... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:28

2023-02-08T17:28

2023-02-08T17:28

тверская область

тверская область

технологии

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 8 фев – РИА Новости. Ректоры тверских вузов в среду представили губернатору региона Игорю Рудене инновационные разработки для нужд оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.Встреча главы региона с ректорами вузов была приурочена к отмечаемому 8 февраля Дню российской науки."В настоящее время одной из приоритетных задач для отечественной науки является проведение исследований и разработка опытных образцов в интересах Вооружённых Сил. Тверская область вносит достойный вклад в решение этих задач", – отметил на встрече Руденя.На территории региона расположены ведущие предприятия и научно-исследовательские организации минобороны России, разрабатывающие и выпускающие большой спектр высокотехнологичной продукции для отечественных Вооружённых Сил. В том числе это современное радиоэлектронное оборудование, автоматизированные системы и программные комплексы.В ходе круглого стола ректоры ведущих вузов Тверской области представили научные достижения в сфере оборонно-промышленного комплекса.Ректор Тверского государственного технического университета Андрей Твардовский рассказал о создании порядка 20 инновационных разработок для ОПК. Например, интеллектуальная модель использования оптических и акустических систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов позволит повысить безопасность потенциально опасных промышленных объектов.Руководитель Тверского государственного университета Сергей Смирнов представил модульную многофункциональную автоматизированную платформу для движения робототехнических комплексов по пересеченной местности и другие разработки.Тверской государственный медицинский университет (ТГМУ) принимает участие во внедрении экзоскелетов для реабилитации пациентов после получения травм в условиях специальной военной операции.Кроме того, медики ТГМУ разработали изделия с микросферами, которые применяются при эвакуации и транспортировке раненых. Их использование позволяет уменьшить время регенерации костной ткани в два раза.Руденя отметил, что региональное правительство готово начать субсидировать научные исследования вузов, а также помогать в подборе заинтересованных промышленных партнеров, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220602/investproekt-1792629392.html

https://ria.ru/20230123/tsentry-1846917555.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, технологии, игорь руденя