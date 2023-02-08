https://ria.ru/20230208/razrabotki-1850627682.html
Тверские вузы представили инновационные разработки для ОПК
Тверские вузы представили инновационные разработки для ОПК - РИА Новости, 08.02.2023
Тверские вузы представили инновационные разработки для ОПК
Ректоры тверских вузов в среду представили губернатору региона Игорю Рудене инновационные разработки для нужд оборонно-промышленного комплекса, сообщает... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:28
2023-02-08T17:28
2023-02-08T17:28
тверская область
тверская область
технологии
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 8 фев – РИА Новости. Ректоры тверских вузов в среду представили губернатору региона Игорю Рудене инновационные разработки для нужд оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.Встреча главы региона с ректорами вузов была приурочена к отмечаемому 8 февраля Дню российской науки."В настоящее время одной из приоритетных задач для отечественной науки является проведение исследований и разработка опытных образцов в интересах Вооружённых Сил. Тверская область вносит достойный вклад в решение этих задач", – отметил на встрече Руденя.На территории региона расположены ведущие предприятия и научно-исследовательские организации минобороны России, разрабатывающие и выпускающие большой спектр высокотехнологичной продукции для отечественных Вооружённых Сил. В том числе это современное радиоэлектронное оборудование, автоматизированные системы и программные комплексы.В ходе круглого стола ректоры ведущих вузов Тверской области представили научные достижения в сфере оборонно-промышленного комплекса.Ректор Тверского государственного технического университета Андрей Твардовский рассказал о создании порядка 20 инновационных разработок для ОПК. Например, интеллектуальная модель использования оптических и акустических систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов позволит повысить безопасность потенциально опасных промышленных объектов.Руководитель Тверского государственного университета Сергей Смирнов представил модульную многофункциональную автоматизированную платформу для движения робототехнических комплексов по пересеченной местности и другие разработки.Тверской государственный медицинский университет (ТГМУ) принимает участие во внедрении экзоскелетов для реабилитации пациентов после получения травм в условиях специальной военной операции.Кроме того, медики ТГМУ разработали изделия с микросферами, которые применяются при эвакуации и транспортировке раненых. Их использование позволяет уменьшить время регенерации костной ткани в два раза.Руденя отметил, что региональное правительство готово начать субсидировать научные исследования вузов, а также помогать в подборе заинтересованных промышленных партнеров, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220602/investproekt-1792629392.html
https://ria.ru/20230123/tsentry-1846917555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, технологии, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Технологии, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 8 фев – РИА Новости. Ректоры тверских вузов в среду представили губернатору региона Игорю Рудене инновационные разработки для нужд оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Встреча главы региона с ректорами вузов была приурочена к отмечаемому 8 февраля Дню российской науки.
"В настоящее время одной из приоритетных задач для отечественной науки является проведение исследований и разработка опытных образцов в интересах Вооружённых Сил. Тверская область
вносит достойный вклад в решение этих задач", – отметил на встрече Руденя.
На территории региона расположены ведущие предприятия и научно-исследовательские организации минобороны России
, разрабатывающие и выпускающие большой спектр высокотехнологичной продукции для отечественных Вооружённых Сил. В том числе это современное радиоэлектронное оборудование, автоматизированные системы и программные комплексы.
В ходе круглого стола ректоры ведущих вузов Тверской области представили научные достижения в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Ректор Тверского государственного технического университета Андрей Твардовский рассказал о создании порядка 20 инновационных разработок для ОПК. Например, интеллектуальная модель использования оптических и акустических систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов позволит повысить безопасность потенциально опасных промышленных объектов.
Руководитель Тверского государственного университета Сергей Смирнов
представил модульную многофункциональную автоматизированную платформу для движения робототехнических комплексов по пересеченной местности и другие разработки.
Тверской государственный медицинский университет (ТГМУ) принимает участие во внедрении экзоскелетов для реабилитации пациентов после получения травм в условиях специальной военной операции.
Кроме того, медики ТГМУ разработали изделия с микросферами, которые применяются при эвакуации и транспортировке раненых. Их использование позволяет уменьшить время регенерации костной ткани в два раза.
Руденя отметил, что региональное правительство готово начать субсидировать научные исследования вузов, а также помогать в подборе заинтересованных промышленных партнеров, пояснили в пресс-службе.