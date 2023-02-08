https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850649251.html

МИД призвал США отреагировать на расследование о подрыве "Северных потоков"

МИД призвал США отреагировать на расследование о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023

МИД призвал США отреагировать на расследование о подрыве "Северных потоков"

Вашингтон должен отреагировать на расследование о подрыве "Северных потоков" американскими водолазами, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:34

2023-02-08T18:34

2023-02-08T19:06

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вашингтон должен отреагировать на расследование о подрыве "Северных потоков" американскими водолазами, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.По ее словам, западные страны препятствовали участию Москвы в расследовании обстоятельств инцидента."Мы также регулярно отмечали нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нем России. И это несмотря на то, что наша страна понесла огромные издержки. Все эти факты теперь должны комментировать в Белом доме", — высказалась Захарова.В среду журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о причинах подрыва "Северных потоков". Он сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. По его словам, самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.Как отметил журналист, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после девяти месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона. Подрыв трубопроводов, поставляющих дешевый газ, был необходим Штатам, поскольку они опасались, что такие страны, как Германия, "не захотят снабжать Украину деньгами и оружием для победы над Россией", пояснил Херш.На просьбу автора публикации предоставить комментарий представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что "это ложь и полный вымысел". В свою очередь, Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, ответила примерно в таком же ключе.Журналист добавил, что к организации диверсий причастен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который создал по поручению Байдена межведомственную группу для разработки плана, а в декабре 2021 года созвал с ней совещание. Американские ВМС , со своей стороны, предлагали применить подлодку для атаки на "Северные потоки", а ВВС — бомбы с дистанционным взрывателем. По данным расследователя, в начале прошлого года рабочая группа ЦРУ сообщила межведомственной группе Салливана следующее: "У нас есть способ взорвать трубопроводы".Херш подтвердил РИА Новости подлинность статьи, но отказался раскрыть подробности работы над ней и источник.В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.

https://ria.ru/20230119/gaz-1846085574.html

https://ria.ru/20230202/sholts-1849384348.html

https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850645123.html

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