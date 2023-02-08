https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850645123.html

Слуцкий призвал к независимому расследованию диверсии на "Северных потоках"

Слуцкий призвал к независимому расследованию диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.02.2023

Слуцкий призвал к независимому расследованию диверсии на "Северных потоках"

Материал лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша должен стать поводом для независимого международного расследования диверсии на "Северных потоках", заявил... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:19

2023-02-08T18:19

2023-02-08T18:25

северный поток

сша

лдпр

виктория нуланд

джо байден

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Материал лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша должен стать поводом для независимого международного расследования диверсии на "Северных потоках", заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.Слуцкий сообщил, что ранее в Конгрессе замгоссекретаря США Виктория Нуланд прямо заявила, что американская администрация "очень довольна, зная, что "Северный поток-2" теперь представляет собой груду металла на дне моря"."Выводы Херша и "явка с повинной" Нуланд должны стать поводом для независимого международного расследования диверсии на трубопроводе СП-2. США подобными действиями ставят под угрозу мировую энергобезопасность", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850631108.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный поток, сша, лдпр, виктория нуланд, джо байден, нато, в мире