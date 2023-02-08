https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850631108.html
Депутат ГД призвал обсудить расследование журналиста Херша в Совбезе ООН
Депутат ГД призвал обсудить расследование журналиста Херша в Совбезе ООН - РИА Новости, 08.02.2023
Депутат ГД призвал обсудить расследование журналиста Херша в Совбезе ООН
Расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках" должно стать предметом обсуждения в Совете безопасности ООН, в случае... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:38
2023-02-08T17:38
2023-02-08T17:47
северный поток
северный поток — 2
оон
госдума рф
адальби шхагошев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках" должно стать предметом обсуждения в Совете безопасности ООН, в случае подтверждения фактов Норвегия и США станут странами-террористами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш."Это расследование должно стать предметом обсуждения в Совбезе ООН", - заявил Шхагошев.При этом политик добавил, что при подтверждении фактов расследования "Норвегия и США претендуют стать государствами-террористами".Сам же теракт на "Северных потоках" депутат назвал "возможно самым большим экономическим и политическим провалом Запада".
https://ria.ru/20230208/khersh-1850626868.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток, северный поток — 2, оон, госдума рф, адальби шхагошев
Северный поток, Северный поток — 2, ООН, Госдума РФ, Адальби Шхагошев
17:38 08.02.2023 (обновлено: 17:47 08.02.2023)
Депутат ГД призвал обсудить расследование журналиста Херша в Совбезе ООН
Депутат ГД Шхагошев призвал обсудить расследование по "Северным потокам" в Совбезе ООН
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках" должно стать предметом обсуждения в Совете безопасности ООН, в случае подтверждения фактов Норвегия и США станут странами-террористами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО
Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден
решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.
"Это расследование должно стать предметом обсуждения в Совбезе ООН", - заявил Шхагошев.
При этом политик добавил, что при подтверждении фактов расследования "Норвегия и США претендуют стать государствами-террористами".
Сам же теракт на "Северных потоках" депутат назвал "возможно самым большим экономическим и политическим провалом Запада".