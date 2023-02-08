https://ria.ru/20230208/rabota-1850626364.html
Более 2,5 тысячи липчан в 2023 году получат работу благодаря нацпроекту
Более 2,5 тысячи липчан в 2023 году получат работу благодаря нацпроекту - РИА Новости, 08.02.2023
Более 2,5 тысячи липчан в 2023 году получат работу благодаря нацпроекту
Более 2,5 тысяч жителей Липецкой области смогут в 2023 году бесплатно пройти профобучение или повысить квалификацию в рамках федерального проекта "Содействие... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:24
2023-02-08T17:24
2023-02-08T17:24
липецкая область
игорь артамонов
работа
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ЛИПЕЦК, 8 фев- РИА Новости. Более 2,5 тысяч жителей Липецкой области смогут в 2023 году бесплатно пройти профобучение или повысить квалификацию в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" за счет средств федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в прошлом году такой возможностью уже воспользовались 2,4 тысячи человек. Большинство из них решили свои проблемы с трудоустройством.По словам Артамонова, получить услугу в рамках нацпроекта могут не только безработные, но и те, кому грозит сокращение, люди предпенсионного возраста, мамы в декрете с ребенком до трех лет, а также неработающие мамы детей до 7 лет. Кроме этого, помощь оказывается гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на Украине, имеющим удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России.Среди молодёжи профобучение или переобучение доступно как для выпускников вузов, техникумов, колледжей, так и для граждан, не имеющих профобразования, в возрасте до 35 лет включительно."Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Важнейшими ее задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных", - подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230207/it-spetsialisty-1850369375.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, работа
Липецкая область, Игорь Артамонов, Работа
ЛИПЕЦК, 8 фев- РИА Новости. Более 2,5 тысяч жителей Липецкой области смогут в 2023 году бесплатно пройти профобучение или повысить квалификацию в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" за счет средств федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в прошлом году такой возможностью уже воспользовались 2,4 тысячи человек. Большинство из них решили свои проблемы с трудоустройством.
По словам Артамонова, получить услугу в рамках нацпроекта могут не только безработные, но и те, кому грозит сокращение, люди предпенсионного возраста, мамы в декрете с ребенком до трех лет, а также неработающие мамы детей до 7 лет. Кроме этого, помощь оказывается гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на Украине, имеющим удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России
.
Среди молодёжи профобучение или переобучение доступно как для выпускников вузов, техникумов, колледжей, так и для граждан, не имеющих профобразования, в возрасте до 35 лет включительно.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Важнейшими ее задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных", - подчеркнул Артамонов.