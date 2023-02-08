https://ria.ru/20230208/rabota-1850626364.html

Более 2,5 тысячи липчан в 2023 году получат работу благодаря нацпроекту

Более 2,5 тысячи липчан в 2023 году получат работу благодаря нацпроекту - РИА Новости, 08.02.2023

Более 2,5 тысячи липчан в 2023 году получат работу благодаря нацпроекту

Более 2,5 тысяч жителей Липецкой области смогут в 2023 году бесплатно пройти профобучение или повысить квалификацию в рамках федерального проекта "Содействие... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:24

2023-02-08T17:24

2023-02-08T17:24

липецкая область

игорь артамонов

работа

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ЛИПЕЦК, 8 фев- РИА Новости. Более 2,5 тысяч жителей Липецкой области смогут в 2023 году бесплатно пройти профобучение или повысить квалификацию в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" за счет средств федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в прошлом году такой возможностью уже воспользовались 2,4 тысячи человек. Большинство из них решили свои проблемы с трудоустройством.По словам Артамонова, получить услугу в рамках нацпроекта могут не только безработные, но и те, кому грозит сокращение, люди предпенсионного возраста, мамы в декрете с ребенком до трех лет, а также неработающие мамы детей до 7 лет. Кроме этого, помощь оказывается гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на Украине, имеющим удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России.Среди молодёжи профобучение или переобучение доступно как для выпускников вузов, техникумов, колледжей, так и для граждан, не имеющих профобразования, в возрасте до 35 лет включительно."Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Важнейшими ее задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных", - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230207/it-spetsialisty-1850369375.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, работа