https://ria.ru/20230208/pvo-1850574380.html

Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS

Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023

Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS

Средства ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили 11 снарядов от HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:12

2023-02-08T15:12

2023-02-08T15:12

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили 11 снарядов от HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Стельмаховка, Краснореченское Луганской народной республики, Скельки, Верхняя Криница Запорожской области, Старая Збурьевка Херсонской области, Трудовской, Куйбышево Донецкой народной республики и Табаевка Харьковской области", - говорится в сводке ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3046 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7789 танков и других боевых бронированных машин, 1011 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4022 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 8291 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850572795.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф