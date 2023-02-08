https://ria.ru/20230208/pvo-1850574380.html
Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS
Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023
Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS
Средства ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили 11 снарядов от HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:12
2023-02-08T15:12
2023-02-08T15:12
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили 11 снарядов от HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Стельмаховка, Краснореченское Луганской народной республики, Скельки, Верхняя Криница Запорожской области, Старая Збурьевка Херсонской области, Трудовской, Куйбышево Донецкой народной республики и Табаевка Харьковской области", - говорится в сводке ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3046 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7789 танков и других боевых бронированных машин, 1011 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4022 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 8291 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850572795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS
Российская ПВО уничтожили десять украинских беспилотников и сбила 11 снарядов HIMARS