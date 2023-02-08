Рейтинг@Mail.ru
Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/pvo-1850574380.html
Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS
Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023
Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS
Средства ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили 11 снарядов от HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:12
2023-02-08T15:12
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_e5f63b9488cc24c224be5822fe71e9c6.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили 11 снарядов от HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Стельмаховка, Краснореченское Луганской народной республики, Скельки, Верхняя Криница Запорожской области, Старая Збурьевка Херсонской области, Трудовской, Куйбышево Донецкой народной республики и Табаевка Харьковской области", - говорится в сводке ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3046 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7789 танков и других боевых бронированных машин, 1011 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4022 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 8291 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850572795.html
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_320:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_5968d9f42354502997f705f369590bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
15:12 08.02.2023
 
Российские силы ПВО сбили 11 снарядов HIMARS

Российская ПВО уничтожили десять украинских беспилотников и сбила 11 снарядов HIMARS

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили 11 снарядов от HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Стельмаховка, Краснореченское Луганской народной республики, Скельки, Верхняя Криница Запорожской области, Старая Збурьевка Херсонской области, Трудовской, Куйбышево Донецкой народной республики и Табаевка Харьковской области", - говорится в сводке ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3046 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7789 танков и других боевых бронированных машин, 1011 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4022 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 8291 единица специальной военной автомобильной техники.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:07Специальная военная операция на Украине
Российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения за сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала