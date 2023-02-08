https://ria.ru/20230208/putin-1850660580.html

Путин проводит совещание по афганской проблематике

Путин проводит совещание по афганской проблематике - РИА Новости, 08.02.2023

Путин проводит совещание по афганской проблематике

Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание с секретарями советов безопасности по афганской проблематике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:25

2023-02-08T19:25

2023-02-08T21:00

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афганистан

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание с секретарями советов безопасности по афганской проблематике, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие курирующие вопросы безопасности высокие представители из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.

https://ria.ru/20221222/ssha-1840403614.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, афганистан, москва, владимир путин, николай патрушев, политика, в мире