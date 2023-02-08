19:25 08.02.2023 (обновлено: 21:00 08.02.2023)
Путин проводит совещание по афганской проблематике
Путин проводит совещание с секретарями советов безопасности по афганской проблематике
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками многосторонних консультаций секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности по афганской проблематике
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками многосторонних консультаций секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности по афганской проблематике
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание с секретарями советов безопасности по афганской проблематике, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие курирующие вопросы безопасности высокие представители из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.
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