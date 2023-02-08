Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит совещание по афганской проблематике - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/putin-1850660580.html
Путин проводит совещание по афганской проблематике
Путин проводит совещание по афганской проблематике - РИА Новости, 08.02.2023
Путин проводит совещание по афганской проблематике
Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание с секретарями советов безопасности по афганской проблематике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:25
2023-02-08T21:00
россия
афганистан
москва
владимир путин
николай патрушев
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850669437_0:153:3368:2048_1920x0_80_0_0_1c1773b7109114b4591527a25acac08b.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание с секретарями советов безопасности по афганской проблематике, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие курирующие вопросы безопасности высокие представители из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.
https://ria.ru/20221222/ssha-1840403614.html
россия
афганистан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850669437_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_71268fc0cbb578734ed23eff288e864c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, афганистан, москва, владимир путин, николай патрушев, политика, в мире
Россия, Афганистан, Москва, Владимир Путин, Николай Патрушев, Политика, В мире
19:25 08.02.2023 (обновлено: 21:00 08.02.2023)
 
Путин проводит совещание по афганской проблематике

Путин проводит совещание с секретарями советов безопасности по афганской проблематике

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками многосторонних консультаций секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности по афганской проблематике
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками многосторонних консультаций секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности по афганской проблематике - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками многосторонних консультаций секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности по афганской проблематике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание с секретарями советов безопасности по афганской проблематике, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие курирующие вопросы безопасности высокие представители из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.
Американский флаг на здании Министерства обороны США, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 02:37
Hill: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
 
РоссияАфганистанМоскваВладимир ПутинНиколай ПатрушевПолитикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала