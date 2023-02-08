https://ria.ru/20230208/putin-1850655078.html
Путин рассказал, как нужно расходовать выделяемые на науку госсредства
Путин рассказал, как нужно расходовать выделяемые на науку госсредства - РИА Новости, 08.02.2023
Путин рассказал, как нужно расходовать выделяемые на науку госсредства
Финансирование науки сегодня не сокращается, но расходовать государственные средства нужно эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:57
2023-02-08T18:57
2023-02-08T19:07
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финансирование науки сегодня не сокращается, но расходовать государственные средства нужно эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы ничего не сокращаем, я это хочу еще раз подчеркнуть, с точки зрения финансирования. Конечно, нужно быть очень аккуратными в расходовании бюджетных средств. Нужно привлекать, как говорил министр финансов, не только бюджетные средства, но и средства из других источников", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.Путин отметил, что нужно оптимизировать работу с бизнесом и с регионами."Но безусловно, нужно эффективно расходовать государственные средства", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230208/nauka-1850641162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
18:57 08.02.2023 (обновлено: 19:07 08.02.2023)
Путин рассказал, как нужно расходовать выделяемые на науку госсредства
Путин призвал эффективнее расходовать госсредства, выделяемые на финансирование науки
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Финансирование науки сегодня не сокращается, но расходовать государственные средства нужно эффективно, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"Мы ничего не сокращаем, я это хочу еще раз подчеркнуть, с точки зрения финансирования. Конечно, нужно быть очень аккуратными в расходовании бюджетных средств. Нужно привлекать, как говорил министр финансов, не только бюджетные средства, но и средства из других источников", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.
Путин отметил, что нужно оптимизировать работу с бизнесом и с регионами.
"Но безусловно, нужно эффективно расходовать государственные средства", - подчеркнул президент.