Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как нужно расходовать выделяемые на науку госсредства - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/putin-1850655078.html
Путин рассказал, как нужно расходовать выделяемые на науку госсредства
Путин рассказал, как нужно расходовать выделяемые на науку госсредства - РИА Новости, 08.02.2023
Путин рассказал, как нужно расходовать выделяемые на науку госсредства
Финансирование науки сегодня не сокращается, но расходовать государственные средства нужно эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:57
2023-02-08T19:07
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финансирование науки сегодня не сокращается, но расходовать государственные средства нужно эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы ничего не сокращаем, я это хочу еще раз подчеркнуть, с точки зрения финансирования. Конечно, нужно быть очень аккуратными в расходовании бюджетных средств. Нужно привлекать, как говорил министр финансов, не только бюджетные средства, но и средства из других источников", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.Путин отметил, что нужно оптимизировать работу с бизнесом и с регионами."Но безусловно, нужно эффективно расходовать государственные средства", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230208/nauka-1850641162.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_463013f965b773167c4c63d24a48af13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
18:57 08.02.2023 (обновлено: 19:07 08.02.2023)
 
Путин рассказал, как нужно расходовать выделяемые на науку госсредства

Путин призвал эффективнее расходовать госсредства, выделяемые на финансирование науки

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финансирование науки сегодня не сокращается, но расходовать государственные средства нужно эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы ничего не сокращаем, я это хочу еще раз подчеркнуть, с точки зрения финансирования. Конечно, нужно быть очень аккуратными в расходовании бюджетных средств. Нужно привлекать, как говорил министр финансов, не только бюджетные средства, но и средства из других источников", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.
Путин отметил, что нужно оптимизировать работу с бизнесом и с регионами.
"Но безусловно, нужно эффективно расходовать государственные средства", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
18:03Наука
Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, заявил Путин
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала