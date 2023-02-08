https://ria.ru/20230208/puteshestviya-1850499236.html

В АТОР рассказали, почему горящих туров для европейцев больше не будет

В АТОР рассказали, почему горящих туров для европейцев больше не будет - РИА Новости, 08.02.2023

В АТОР рассказали, почему горящих туров для европейцев больше не будет

Пакетные туры и авиабилеты на курорты в 2023 году обойдутся европейским путешественникам в среднем на треть дороже, чем в прошлом, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:18

2023-02-08T12:18

2023-02-08T12:18

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пакетные туры и авиабилеты на курорты в 2023 году обойдутся европейским путешественникам в среднем на треть дороже, чем в прошлом, сообщает АТОР.Крупные немецкие компании утверждают, что "горящих" туров не будет. В итоге, около трети семей уже не смогут позволить себе привычный летний отдых на средиземноморских пляжах.Так, путевки для немцев подорожают в среднем от 25 до 70 процентов по сравнению с 2019 годом, подсчитали исследователи ассоциации отдыха и путешествий (FUR). Они проанализировали цены на недельный тур для семьи с двумя детьми. Значительнее всего подорожали путевки на Крит — на 71 процент. Цена на отдых в Турции выросла на 45 процентов, на Майорке — на 35 процентов. Каникулы на греческих островах Родосе и Косе стоят в среднем четыре тысячи евро в неделю. На 500 евро дешевле аналогичная поездка в Египет, Турцию, на Крит или Канары. Питание придется оплатить дополнительно.Подорожание отдыха объясняют высокой инфляцией, ростом цен на энергоносители, а главное — резким повышением стоимости авиабилетов. По сравнению с 2022 годом авиатарифы на зарубежные рейсы в Германии выросли до 46 процентов. Больше всего — на 68 процентов — в Италию, в Турцию — на 50 процентов.Ради экономии туристам советуют не вылетать из крупных аэропортов Германии, а переключиться на небольшие или даже соседние страны. Стоимость отдыха для британцев выросла как минимум на четверть, а то и на 40 процентов, выяснил портал Which. Больше всего — на 71 процент — подорожали авиабилеты в Италию и Грецию. Цены на пакетные туры в Испанию и Турцию выросли на четверть. Поездка в Турцию обойдется в среднем в 1600 фунтов. Отдых внутри королевства подорожал на 19 процентов.Совет, который дают британцам: бронировать туры заранее и выбирать отели по системе "все включено".

https://ria.ru/20230208/izrail-1849971393.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), турция, италия, греция, германия, великобритания