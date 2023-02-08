Рейтинг@Mail.ru
Сын участника спецоперации погиб, спасая родных из горящего дома в Мордовии - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/pozhar-1850591679.html
Сын участника спецоперации погиб, спасая родных из горящего дома в Мордовии
Сын участника спецоперации погиб, спасая родных из горящего дома в Мордовии - РИА Новости, 08.02.2023
Сын участника спецоперации погиб, спасая родных из горящего дома в Мордовии
Пятнадцатилетний подросток погиб при пожаре, спасая родных, его отец – участник спецоперации - возвращается из госпиталя к уцелевшей семье, сообщил глава... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:02
2023-02-08T16:02
происшествия
артем здунов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564776647_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_33612ef9ea8946ba462cdb64fe407dab.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб при пожаре, спасая родных, его отец – участник спецоперации - возвращается из госпиталя к уцелевшей семье, сообщил глава Мордовии Артем Здунов. По данным МЧС республики, частный дом в поселке Теньгушево загорелся в ночь на 8 февраля. На момент возникновения пожара в доме находились мать и трое детей. Один из сыновей, проснувшись, увидел, что из проводов идет дым, и разбудил старшего брата, который побежал спасать маму и сестру. Женщина и ее дочь выбрались из горящего здания через окно. В ходе разбора места пожара было обнаружено тело подростка 2007 года рождения. Он сообщил, что двое детей вместе с мамой находятся в детской республиканской больнице. "Отец - участник СВО. Сегодня он возвращается из госпиталя, где лечился после ранения. Будет рядом со своими. Вся необходимая медицинская, психологическая помощь семье оказывается. Материальную помощь выделим из резервного фонда, жильем обеспечим", - написал глава Мордовии.
https://ria.ru/20221108/pozhar-1830032512.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564776647_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_02fffdbe54c6a1ad114bfea53b1be701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, артем здунов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия
Происшествия, Артем Здунов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Мордовия
16:02 08.02.2023
 
Сын участника спецоперации погиб, спасая родных из горящего дома в Мордовии

В Мордовии подросток, отец которого участвует в СВО, погиб, спасая родных из пожара

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб при пожаре, спасая родных, его отец – участник спецоперации - возвращается из госпиталя к уцелевшей семье, сообщил глава Мордовии Артем Здунов.
По данным МЧС республики, частный дом в поселке Теньгушево загорелся в ночь на 8 февраля. На момент возникновения пожара в доме находились мать и трое детей. Один из сыновей, проснувшись, увидел, что из проводов идет дым, и разбудил старшего брата, который побежал спасать маму и сестру. Женщина и ее дочь выбрались из горящего здания через окно. В ходе разбора места пожара было обнаружено тело подростка 2007 года рождения.

"Сегодня случилась беда в Теньгушевском районе. При пожаре в частном доме погиб подросток. 15-летний мальчик спас своих родных, помог маме и младшим выбраться из горящего дома. Сам спастись, к несчастью, не смог. Погиб как герой. Глубоко соболезную родным и близким", - написал Здунов на своей странице "ВКонтакте".

Он сообщил, что двое детей вместе с мамой находятся в детской республиканской больнице. "Отец - участник СВО. Сегодня он возвращается из госпиталя, где лечился после ранения. Будет рядом со своими. Вся необходимая медицинская, психологическая помощь семье оказывается. Материальную помощь выделим из резервного фонда, жильем обеспечим", - написал глава Мордовии.
Помещение ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября 2022, 17:49
Участник спецоперации на Украине погиб, спасая людей из костромского кафе
 
ПроисшествияАртем ЗдуновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала