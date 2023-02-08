Сын участника спецоперации погиб, спасая родных из горящего дома в Мордовии
В Мордовии подросток, отец которого участвует в СВО, погиб, спасая родных из пожара
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб при пожаре, спасая родных, его отец – участник спецоперации - возвращается из госпиталя к уцелевшей семье, сообщил глава Мордовии Артем Здунов.
По данным МЧС республики, частный дом в поселке Теньгушево загорелся в ночь на 8 февраля. На момент возникновения пожара в доме находились мать и трое детей. Один из сыновей, проснувшись, увидел, что из проводов идет дым, и разбудил старшего брата, который побежал спасать маму и сестру. Женщина и ее дочь выбрались из горящего здания через окно. В ходе разбора места пожара было обнаружено тело подростка 2007 года рождения.
"Сегодня случилась беда в Теньгушевском районе. При пожаре в частном доме погиб подросток. 15-летний мальчик спас своих родных, помог маме и младшим выбраться из горящего дома. Сам спастись, к несчастью, не смог. Погиб как герой. Глубоко соболезную родным и близким", - написал Здунов на своей странице "ВКонтакте".
Он сообщил, что двое детей вместе с мамой находятся в детской республиканской больнице. "Отец - участник СВО. Сегодня он возвращается из госпиталя, где лечился после ранения. Будет рядом со своими. Вся необходимая медицинская, психологическая помощь семье оказывается. Материальную помощь выделим из резервного фонда, жильем обеспечим", - написал глава Мордовии.
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