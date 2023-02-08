https://ria.ru/20230208/pozhar-1850591679.html

Сын участника спецоперации погиб, спасая родных из горящего дома в Мордовии

Сын участника спецоперации погиб, спасая родных из горящего дома в Мордовии - РИА Новости, 08.02.2023

Сын участника спецоперации погиб, спасая родных из горящего дома в Мордовии

Пятнадцатилетний подросток погиб при пожаре, спасая родных, его отец – участник спецоперации - возвращается из госпиталя к уцелевшей семье, сообщил глава... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:02

2023-02-08T16:02

2023-02-08T16:02

происшествия

артем здунов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб при пожаре, спасая родных, его отец – участник спецоперации - возвращается из госпиталя к уцелевшей семье, сообщил глава Мордовии Артем Здунов. По данным МЧС республики, частный дом в поселке Теньгушево загорелся в ночь на 8 февраля. На момент возникновения пожара в доме находились мать и трое детей. Один из сыновей, проснувшись, увидел, что из проводов идет дым, и разбудил старшего брата, который побежал спасать маму и сестру. Женщина и ее дочь выбрались из горящего здания через окно. В ходе разбора места пожара было обнаружено тело подростка 2007 года рождения. Он сообщил, что двое детей вместе с мамой находятся в детской республиканской больнице. "Отец - участник СВО. Сегодня он возвращается из госпиталя, где лечился после ранения. Будет рядом со своими. Вся необходимая медицинская, психологическая помощь семье оказывается. Материальную помощь выделим из резервного фонда, жильем обеспечим", - написал глава Мордовии.

https://ria.ru/20221108/pozhar-1830032512.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, артем здунов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия