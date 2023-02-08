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В США на борту самолета загорелось зарядное устройство - РИА Новости, 08.02.2023
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Туризм
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В США на борту самолета загорелось зарядное устройство
В США на борту самолета загорелось зарядное устройство - РИА Новости, 08.02.2023
В США на борту самолета загорелось зарядное устройство
Несколько человек пострадали при возгорании зарядного устройства на борту самолёта, выполнявшего рейс между американскими городами Сан-Диего и Ньюарк, сообщает... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:28
2023-02-08T15:32
в мире
сан-диего
ньюарк
сша
united airlines
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Несколько человек пострадали при возгорании зарядного устройства на борту самолёта, выполнявшего рейс между американскими городами Сан-Диего и Ньюарк, сообщает телеканал ABC News. "Четыре человека были доставлены в больницу после того, как загорелось зарядное устройство на борту рейса United Airlines рано утром во вторник", - рассказали официальные лица. Вскоре после взлёта обнаружилось, что горит устройство внутри кармана сиденья первого класса. По официальным данным, экипаж предотвратил распространение огня, поместив зарядное устройство в термопакет. Самолёт благополучно вернулся в международный аэропорт Сан-Диего, где был встречен местной пожарной охраной и сотрудниками медицинской службы. По данным авиакомпании, четыре бортпроводника были доставлены в больницу в целях предосторожности, два пассажира были осмотрены на месте. В United Airlines поблагодарили экипаж с оперативную реакцию и пообещали доставить до пунктов назначения всех своих клиентов. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что займётся расследованием происшествия.
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в мире, сан-диего, ньюарк, сша, united airlines, новости - туризм
В мире, Сан-Диего, Ньюарк, США, United Airlines, Новости - Туризм, Туризм
15:28 08.02.2023 (обновлено: 15:32 08.02.2023)
 
В США на борту самолета загорелось зарядное устройство

Несколько человек пострадали из-за возгорания зарядного устройства на борту самолета в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании United Airlines
Самолет авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет авиакомпании United Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Несколько человек пострадали при возгорании зарядного устройства на борту самолёта, выполнявшего рейс между американскими городами Сан-Диего и Ньюарк, сообщает телеканал ABC News.
"Четыре человека были доставлены в больницу после того, как загорелось зарядное устройство на борту рейса United Airlines рано утром во вторник", - рассказали официальные лица.
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Вскоре после взлёта обнаружилось, что горит устройство внутри кармана сиденья первого класса. По официальным данным, экипаж предотвратил распространение огня, поместив зарядное устройство в термопакет.
Самолёт благополучно вернулся в международный аэропорт Сан-Диего, где был встречен местной пожарной охраной и сотрудниками медицинской службы. По данным авиакомпании, четыре бортпроводника были доставлены в больницу в целях предосторожности, два пассажира были осмотрены на месте.
В United Airlines поблагодарили экипаж с оперативную реакцию и пообещали доставить до пунктов назначения всех своих клиентов. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что займётся расследованием происшествия.
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