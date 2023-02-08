https://ria.ru/20230208/pozhar-1850578804.html

В США на борту самолета загорелось зарядное устройство

В США на борту самолета загорелось зарядное устройство - РИА Новости, 08.02.2023

В США на борту самолета загорелось зарядное устройство

Несколько человек пострадали при возгорании зарядного устройства на борту самолёта, выполнявшего рейс между американскими городами Сан-Диего и Ньюарк, сообщает... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:28

2023-02-08T15:28

2023-02-08T15:32

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Несколько человек пострадали при возгорании зарядного устройства на борту самолёта, выполнявшего рейс между американскими городами Сан-Диего и Ньюарк, сообщает телеканал ABC News. "Четыре человека были доставлены в больницу после того, как загорелось зарядное устройство на борту рейса United Airlines рано утром во вторник", - рассказали официальные лица. Вскоре после взлёта обнаружилось, что горит устройство внутри кармана сиденья первого класса. По официальным данным, экипаж предотвратил распространение огня, поместив зарядное устройство в термопакет. Самолёт благополучно вернулся в международный аэропорт Сан-Диего, где был встречен местной пожарной охраной и сотрудниками медицинской службы. По данным авиакомпании, четыре бортпроводника были доставлены в больницу в целях предосторожности, два пассажира были осмотрены на месте. В United Airlines поблагодарили экипаж с оперативную реакцию и пообещали доставить до пунктов назначения всех своих клиентов. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что займётся расследованием происшествия.

https://ria.ru/20221229/samolet-1842334399.html

https://ria.ru/20211210/telefon-1762949994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сан-диего, ньюарк, сша, united airlines, новости - туризм