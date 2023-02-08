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Пожар в турецком порту Искендерун взяли под контроль - РИА Новости, 08.02.2023
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Пожар в турецком порту Искендерун взяли под контроль
Пожар в турецком порту Искендерун взяли под контроль - РИА Новости, 08.02.2023
Пожар в турецком порту Искендерун взяли под контроль
Пожар в турецком порту Искендерун на юго-востоке страны взят под контроль, сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:51
2023-02-08T12:55
турция
в мире
стамбул
адана (провинция)
бе-200
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 8 фев - РИА Новости. Пожар в турецком порту Искендерун на юго-востоке страны взят под контроль, сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу."Пожар в порту Искендеруна взят под контроль, наши специалисты продолжают усилия с целью полностью потушить огонь", - написал мэр, поделившись видео тушения. В операции участвуют прибывшие из различных городов Турции пожарные, авиация минобороны и минсельхоза Турции, а также другие специалисты.Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура. Министерство национальной обороны Турции сообщило во вторник, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета.Российский танкер Бе-200 прибыл в среду в международный аэропорт Адана на юге Турции для тушения крупных очагов пожаров, возникших после серии мощных подземных толчков.
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турция
стамбул
адана (провинция)
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турция, в мире, стамбул, адана (провинция), бе-200, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, В мире, Стамбул, Адана (провинция), Бе-200, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:51 08.02.2023 (обновлено: 12:55 08.02.2023)
 
Пожар в турецком порту Искендерун взяли под контроль

Мэр Стамбула Имамоглу сообщил, что пожар в порту Искендерун удалось взять под контроль

© AP Photo / Serdar OzsoyПожар в порту Искендерун в Турции
Пожар в порту Искендерун в Турции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy
Пожар в порту Искендерун в Турции
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 8 фев - РИА Новости. Пожар в турецком порту Искендерун на юго-востоке страны взят под контроль, сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.
"Пожар в порту Искендеруна взят под контроль, наши специалисты продолжают усилия с целью полностью потушить огонь", - написал мэр, поделившись видео тушения. В операции участвуют прибывшие из различных городов Турции пожарные, авиация минобороны и минсельхоза Турции, а также другие специалисты.
Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура. Министерство национальной обороны Турции сообщило во вторник, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета.
Российский танкер Бе-200 прибыл в среду в международный аэропорт Адана на юге Турции для тушения крупных очагов пожаров, возникших после серии мощных подземных толчков.
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ТурцияВ миреСтамбулАдана (провинция)Бе-200Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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