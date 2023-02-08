https://ria.ru/20230208/pozhar-1850514875.html

В Ростовской области потушили пожар на территории завода нефтепродуктов

В Ростовской области потушили пожар на территории завода нефтепродуктов - РИА Новости, 08.02.2023

В Ростовской области потушили пожар на территории завода нефтепродуктов

Пожарные ликвидировали открытый огонь на территории завода нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:12

2023-02-08T12:12

2023-02-08T13:39

происшествия

ростовская область

новошахтинск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытый огонь на территории завода нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. Данные о пожаре на территории завода на улице Хмельницкого, 9 поступили в 10.24 мск среды. По предварительной информации, на пике площадь огня составила 100 квадратных метров. В 10.59 пожар был локализован. "В 11.33 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что никто не пострадал. "В 12.31 пожар ликвидирован", - позже добавил представитель ведомства.По данным МЧС, предварительной причиной пожара стало нарушение технологического процесса.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850265225.html

ростовская область

новошахтинск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. 2023-02-08T12:12 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, новошахтинск