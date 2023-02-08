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В Ростовской области потушили пожар на территории завода нефтепродуктов - РИА Новости, 08.02.2023
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В Ростовской области потушили пожар на территории завода нефтепродуктов
В Ростовской области потушили пожар на территории завода нефтепродуктов - РИА Новости, 08.02.2023
В Ростовской области потушили пожар на территории завода нефтепродуктов
Пожарные ликвидировали открытый огонь на территории завода нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:12
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происшествия
ростовская область
новошахтинск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытый огонь на территории завода нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. Данные о пожаре на территории завода на улице Хмельницкого, 9 поступили в 10.24 мск среды. По предварительной информации, на пике площадь огня составила 100 квадратных метров. В 10.59 пожар был локализован. "В 11.33 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что никто не пострадал. "В 12.31 пожар ликвидирован", - позже добавил представитель ведомства.По данным МЧС, предварительной причиной пожара стало нарушение технологического процесса.
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ростовская область
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Тушение пожара на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске
Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
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происшествия, ростовская область, новошахтинск
Происшествия, Ростовская область, Новошахтинск
12:12 08.02.2023 (обновлено: 13:39 08.02.2023)
 
В Ростовской области потушили пожар на территории завода нефтепродуктов

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на территории завода нефтепродуктов в Новошахтинске

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытый огонь на территории завода нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Данные о пожаре на территории завода на улице Хмельницкого, 9 поступили в 10.24 мск среды. По предварительной информации, на пике площадь огня составила 100 квадратных метров. В 10.59 пожар был локализован.
"В 11.33 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что никто не пострадал.
"В 12.31 пожар ликвидирован", - позже добавил представитель ведомства.
По данным МЧС, предварительной причиной пожара стало нарушение технологического процесса.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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