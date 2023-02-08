https://ria.ru/20230208/pozhar-1850476236.html

В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун

В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун - РИА Новости, 08.02.2023

В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун

Власти Турции продолжают мероприятия с суши и с воздуха по тушению пожара в турецком порту Искендерун, периодически слышны взрывы, передал с места события... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:57

2023-02-08T09:57

2023-02-08T09:57

турция

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850234805_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_90b1d685b23a6c13f1ee7570963b1582.jpg

АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Власти Турции продолжают мероприятия с суши и с воздуха по тушению пожара в турецком порту Искендерун, периодически слышны взрывы, передал с места события корреспондент телеканала A Haber. Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура. Министерство национальной обороны Турции сообщило во вторник, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета. Ведутся мероприятия с суши и с воздуха. Периодически слышны взрывы, отметил корреспондент.

https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850471975.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии