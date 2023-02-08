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В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун - РИА Новости, 08.02.2023
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В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун
В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун - РИА Новости, 08.02.2023
В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун
Власти Турции продолжают мероприятия с суши и с воздуха по тушению пожара в турецком порту Искендерун, периодически слышны взрывы, передал с места события... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:57
2023-02-08T09:57
турция
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Власти Турции продолжают мероприятия с суши и с воздуха по тушению пожара в турецком порту Искендерун, периодически слышны взрывы, передал с места события корреспондент телеканала A Haber. Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура. Министерство национальной обороны Турции сообщило во вторник, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета. Ведутся мероприятия с суши и с воздуха. Периодически слышны взрывы, отметил корреспондент.
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турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
09:57 08.02.2023
 
В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун

Власти Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун с суши и воздуха

© AP Photo / Serdar OzsoyПожар в порту Искендерун в Турции
Пожар в порту Искендерун в Турции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy
Пожар в порту Искендерун в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Власти Турции продолжают мероприятия с суши и с воздуха по тушению пожара в турецком порту Искендерун, периодически слышны взрывы, передал с места события корреспондент телеканала A Haber.
Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура. Министерство национальной обороны Турции сообщило во вторник, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета.
Ведутся мероприятия с суши и с воздуха. Периодически слышны взрывы, отметил корреспондент.
Женщина на месте обрушения дома в результате землетрясения в турецком городе Нурдагы - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
09:40
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 6234 человек
 
ТурцияВ миреСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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