https://ria.ru/20230208/pozhar-1850476236.html
В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун
В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун - РИА Новости, 08.02.2023
В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун
Власти Турции продолжают мероприятия с суши и с воздуха по тушению пожара в турецком порту Искендерун, периодически слышны взрывы, передал с места события... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:57
2023-02-08T09:57
2023-02-08T09:57
турция
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850234805_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_90b1d685b23a6c13f1ee7570963b1582.jpg
АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Власти Турции продолжают мероприятия с суши и с воздуха по тушению пожара в турецком порту Искендерун, периодически слышны взрывы, передал с места события корреспондент телеканала A Haber. Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура. Министерство национальной обороны Турции сообщило во вторник, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета. Ведутся мероприятия с суши и с воздуха. Периодически слышны взрывы, отметил корреспондент.
https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850471975.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850234805_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4c76450101d6d31a5e17df4a117bd89f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
В Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун
Власти Турции продолжают тушить пожар в порту Искендерун с суши и воздуха
АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Власти Турции продолжают мероприятия с суши и с воздуха по тушению пожара в турецком порту Искендерун, периодически слышны взрывы, передал с места события корреспондент телеканала A Haber.
Пожар на территории порта возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура. Министерство национальной обороны Турции сообщило во вторник, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета.
Ведутся мероприятия с суши и с воздуха. Периодически слышны взрывы, отметил корреспондент.