https://ria.ru/20230208/pozdravlenie-1850480601.html

Мишустин поздравил ученых с Днем науки

Мишустин поздравил ученых с Днем науки - РИА Новости, 08.02.2023

Мишустин поздравил ученых с Днем науки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учёных с профессиональным праздником, отметив, что страна гордится своими исследователями отечественной... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:21

2023-02-08T10:21

2023-02-08T10:21

россия

михаил мишустин

наука

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учёных с профессиональным праздником, отметив, что страна гордится своими исследователями отечественной науки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Россия – великая научная держава. Страна, подарившая миру выдающихся учёных, которые совершили яркие открытия, изменили жизнь человечества. Во все времена научная мысль, жажда познания были главными двигателями прогресса. Мы гордимся исследователями, которые стояли у истоков отечественной науки. И, конечно, теми, кто сегодня приумножает славные традиции своих предшественников", - говорится в сообщении. Премьер-министр отметил, что благодаря российским учёным созданы эффективные вакцины, новые лекарственные препараты, цифровые, генетические и нанотехнологии, сверхмощный лазер, нейтронный реактор, нейтринный телескоп, расширена таблица Менделеева, доказана гипотеза Пуанкаре. "Эти достижения – яркий пример того, каким уникальным интеллектуальным потенциалом обладает Россия", пояснил Мишустин. "Развитие науки – приоритетная задача государства, от которой зависит укрепление технологического суверенитета страны, динамичный рост отраслей экономики, обеспечение национальной безопасности и благополучие миллионов наших граждан. Большая работа в этом направлении ведётся в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Российской Федерации в 2022 году", - добавляется в сообщении. По словам премьер-министра, для реализации намеченных планов разработан комплекс мер по строительству современной лабораторной и инфраструктурной базы. Также многое делается для поддержки талантливой молодёжи, создания необходимых условий для проведения исследований. Мишустин пожелал российским учёным новых побед, ярких открытий, достижений, здоровья и благополучия.

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россия, михаил мишустин, наука