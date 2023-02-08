https://ria.ru/20230208/postradavshie-1850462301.html

В ДНР шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

В ДНР шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 08.02.2023

В ДНР шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T08:56

2023-02-08T08:56

2023-02-08T08:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 0.00 7 февраля до 0.00 8 февраля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) на территории Донецкой Народной Республики шесть мирных жителей получили ранения", - говорится в Telegram-канале штаба.Во вторник ведомство сообщало о гибели в республике за сутки одного мирного жителя и ранении двух в результате обстрелов украинскими войсками.

https://ria.ru/20230208/organy-1850454902.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика