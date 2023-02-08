https://ria.ru/20230208/postradavshie-1850462301.html
В ДНР шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ за сутки
В ДНР шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 08.02.2023
В ДНР шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ за сутки
Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:56
2023-02-08T08:56
2023-02-08T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 0.00 7 февраля до 0.00 8 февраля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) на территории Донецкой Народной Республики шесть мирных жителей получили ранения", - говорится в Telegram-канале штаба.Во вторник ведомство сообщало о гибели в республике за сутки одного мирного жителя и ранении двух в результате обстрелов украинскими войсками.
https://ria.ru/20230208/organy-1850454902.html
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В ДНР шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ за сутки
Представительство ДНР: шесть человек получили ранения при обстрелах ВСУ за сутки