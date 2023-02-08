https://ria.ru/20230208/poryadok-1850678014.html
Ярославский губернатор пообещал привести внешний вид области в порядок
Ярославский губернатор пообещал привести внешний вид области в порядок - РИА Новости, 08.02.2023
Ярославский губернатор пообещал привести внешний вид области в порядок
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в комиссионном обходе центральной части Ярославля и, обнаружив ряд недостатков, заявил, что это... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:14
2023-02-08T21:14
2023-02-08T21:14
ярославская область
ярославль
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в комиссионном обходе центральной части Ярославля и, обнаружив ряд недостатков, заявил, что это начало большой работы по приведению в порядок внешнего вида областного центра и всего региона, сообщает областное правительство. По данным правительства региона, Михаил Евраев принял участие в комиссионном обходе центральной части Ярославля. Участники смотрели состояние зданий, тротуаров, дорог, ограждений, обращали внимание на то, как собственники содержат свое имущество, убирают крыши и территорию рядом. В итоге был выявлен ряд недостатков. В частности, власти приняли решение подать иск об изъятии у собственника здания по адресу улица Андропова, 21. Также мэрии Ярославля рекомендовано в ближайшее время решить вопрос с "гуляющей" плиткой на Которосльной набережной. Глава региона отметил, что к Дню города будет уложена качественная гранитная плитка, а сейчас оперативно ищется временное решение. По словам губернатора, подобные мероприятия, с привлечением сотрудников различных подразделений органов исполнительной власти региона, будут проводиться еженедельно по всей области. "Это начало большой работы над приведением в порядок внешнего вида Ярославля и всей Ярославской области. Наша общая задача – принять решения по всем зданиям, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Будем оценивать внешний вид тротуаров, ограждений и других объектов благоустройства. Поработаем с собственниками: будем поддерживать тех, кто добросовестно относится к своим зданиям, и принимать меры административной, гражданско-правовой ответственности к тем, кто не хочет ничего делать", - подчеркнул Евраев. По словам главы региона, по каждому объекту будет составлена дорожная карта устранения нарушений и установлен жесткий контроль за ее исполнением.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославль, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев
Ярославский губернатор пообещал привести внешний вид области в порядок
Ярославский губернатор пообещал привести внешний вид области в порядок
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в комиссионном обходе центральной части Ярославля и, обнаружив ряд недостатков, заявил, что это начало большой работы по приведению в порядок внешнего вида областного центра и всего региона, сообщает областное правительство.
По данным правительства региона, Михаил Евраев принял участие в комиссионном обходе центральной части Ярославля. Участники смотрели состояние зданий, тротуаров, дорог, ограждений, обращали внимание на то, как собственники содержат свое имущество, убирают крыши и территорию рядом. В итоге был выявлен ряд недостатков. В частности, власти приняли решение подать иск об изъятии у собственника здания по адресу улица Андропова, 21.
"Прошло уже три месяца с окончания сроков действия предписания, а здание все еще в ужасном состоянии. Либо собственники приводят объекты в порядок, либо отдают обратно государству", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Также мэрии Ярославля рекомендовано в ближайшее время решить вопрос с "гуляющей" плиткой на Которосльной набережной. Глава региона отметил, что к Дню города будет уложена качественная гранитная плитка, а сейчас оперативно ищется временное решение.
По словам губернатора, подобные мероприятия, с привлечением сотрудников различных подразделений органов исполнительной власти региона, будут проводиться еженедельно по всей области.
"Это начало большой работы над приведением в порядок внешнего вида Ярославля и всей Ярославской области. Наша общая задача – принять решения по всем зданиям, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Будем оценивать внешний вид тротуаров, ограждений и других объектов благоустройства. Поработаем с собственниками: будем поддерживать тех, кто добросовестно относится к своим зданиям, и принимать меры административной, гражданско-правовой ответственности к тем, кто не хочет ничего делать", - подчеркнул Евраев.
По словам главы региона, по каждому объекту будет составлена дорожная карта устранения нарушений и установлен жесткий контроль за ее исполнением.