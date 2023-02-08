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Мишустин определил ответственных за исполнение поручений по нацпроектам - РИА Новости, 08.02.2023
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Мишустин определил ответственных за исполнение поручений по нацпроектам
Мишустин определил ответственных за исполнение поручений по нацпроектам - РИА Новости, 08.02.2023
Мишустин определил ответственных за исполнение поручений по нацпроектам
Премьер-министр России Михаил Мишустин определил ответственных за исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:34
2023-02-08T10:34
россия
экономика
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин определил ответственных за исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, первые доклады нужно представить в середине февраля, сообщает пресс-служба правительства. "Михаил Мишустин определил министерства и ведомства, ответственные за исполнение поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Первые доклады &lt;…&gt; должны быть представлены в кабмин уже в середине февраля", - говорится в сообщении. Уточняется, что по некоторым из них федеральные министерства и ведомства будут отчитываться о результатах регулярно, в том числе и ежемесячно. "На заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и органами власти субъектов уделить в 2023 году особое внимание вопросам роста реальной заработной платы и снижения бедности, защиты материнства и детства, поддержки семей с детьми, увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни", - отмечает пресс-служба. Также в перечне поручений говорилось о необходимости расширения внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств, включая наращивание объемов взаимной торговли и расчетов в национальных валютах, укрепления технологического и обеспечения финансового суверенитета страны, опережающего развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, увеличения инвестиционной активности, развития важных для экономики секторов, включая отрасли обрабатывающей промышленности и строительства. В 2023 году кабмину предстоит расширить направления деятельности фонда "Круг добра", выделить дополнительные средства на создание модельных библиотек в регионах и запустить в ряде субъектов пилотный проект по строительству и оснащению школ, использующих передовые технологии и методы обучения. За счет средств Фонда национального благосостояния правительство должно обеспечить софинансирование проектов по обновлению парка гражданской авиации и строительству судов водного транспорта для их последующей передачи в льготный лизинг. Также необходимо расширить программу промышленной ипотеки, распространив этот инструмент на поддержку строительства, модернизации и реконструкции объектов недвижимости, необходимых для производства, и увеличить на 250 миллиардов рублей лимиты бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов, обеспечить финансирование программы модернизации коммунальной инфраструктуры в полном объеме за счет средств федерального бюджета. "За каждым из указанных направлений согласно утвержденному Михаилом Мишустиным распределению обязанностей закреплены ответственные из числа федеральных министерств и ведомств. Кураторами выступают профильные вице-премьеры", - отметили в пресс-службе кабмина. Заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось 15 декабря 2022 года.
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россия, экономика, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Правительство РФ
10:34 08.02.2023
 
Мишустин определил ответственных за исполнение поручений по нацпроектам

Премьер Мишустин определил ответственных за исполнение поручений Путина по нацпроектам

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ М. Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин определил ответственных за исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, первые доклады нужно представить в середине февраля, сообщает пресс-служба правительства.
"Михаил Мишустин определил министерства и ведомства, ответственные за исполнение поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Первые доклады <…> должны быть представлены в кабмин уже в середине февраля", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что по некоторым из них федеральные министерства и ведомства будут отчитываться о результатах регулярно, в том числе и ежемесячно.
"На заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и органами власти субъектов уделить в 2023 году особое внимание вопросам роста реальной заработной платы и снижения бедности, защиты материнства и детства, поддержки семей с детьми, увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни", - отмечает пресс-служба.
Также в перечне поручений говорилось о необходимости расширения внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств, включая наращивание объемов взаимной торговли и расчетов в национальных валютах, укрепления технологического и обеспечения финансового суверенитета страны, опережающего развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, увеличения инвестиционной активности, развития важных для экономики секторов, включая отрасли обрабатывающей промышленности и строительства.
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В 2023 году кабмину предстоит расширить направления деятельности фонда "Круг добра", выделить дополнительные средства на создание модельных библиотек в регионах и запустить в ряде субъектов пилотный проект по строительству и оснащению школ, использующих передовые технологии и методы обучения.
За счет средств Фонда национального благосостояния правительство должно обеспечить софинансирование проектов по обновлению парка гражданской авиации и строительству судов водного транспорта для их последующей передачи в льготный лизинг.
Также необходимо расширить программу промышленной ипотеки, распространив этот инструмент на поддержку строительства, модернизации и реконструкции объектов недвижимости, необходимых для производства, и увеличить на 250 миллиардов рублей лимиты бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов, обеспечить финансирование программы модернизации коммунальной инфраструктуры в полном объеме за счет средств федерального бюджета.
"За каждым из указанных направлений согласно утвержденному Михаилом Мишустиным распределению обязанностей закреплены ответственные из числа федеральных министерств и ведомств. Кураторами выступают профильные вице-премьеры", - отметили в пресс-службе кабмина.
Заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось 15 декабря 2022 года.
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