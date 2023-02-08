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Мишустин определил ответственных за исполнение поручений по нацпроектам
Мишустин определил ответственных за исполнение поручений по нацпроектам - РИА Новости, 08.02.2023
Мишустин определил ответственных за исполнение поручений по нацпроектам
Премьер-министр России Михаил Мишустин определил ответственных за исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:34
2023-02-08T10:34
2023-02-08T10:34
россия
экономика
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин определил ответственных за исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, первые доклады нужно представить в середине февраля, сообщает пресс-служба правительства. "Михаил Мишустин определил министерства и ведомства, ответственные за исполнение поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Первые доклады <…> должны быть представлены в кабмин уже в середине февраля", - говорится в сообщении. Уточняется, что по некоторым из них федеральные министерства и ведомства будут отчитываться о результатах регулярно, в том числе и ежемесячно. "На заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и органами власти субъектов уделить в 2023 году особое внимание вопросам роста реальной заработной платы и снижения бедности, защиты материнства и детства, поддержки семей с детьми, увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни", - отмечает пресс-служба. Также в перечне поручений говорилось о необходимости расширения внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств, включая наращивание объемов взаимной торговли и расчетов в национальных валютах, укрепления технологического и обеспечения финансового суверенитета страны, опережающего развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, увеличения инвестиционной активности, развития важных для экономики секторов, включая отрасли обрабатывающей промышленности и строительства. В 2023 году кабмину предстоит расширить направления деятельности фонда "Круг добра", выделить дополнительные средства на создание модельных библиотек в регионах и запустить в ряде субъектов пилотный проект по строительству и оснащению школ, использующих передовые технологии и методы обучения. За счет средств Фонда национального благосостояния правительство должно обеспечить софинансирование проектов по обновлению парка гражданской авиации и строительству судов водного транспорта для их последующей передачи в льготный лизинг. Также необходимо расширить программу промышленной ипотеки, распространив этот инструмент на поддержку строительства, модернизации и реконструкции объектов недвижимости, необходимых для производства, и увеличить на 250 миллиардов рублей лимиты бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов, обеспечить финансирование программы модернизации коммунальной инфраструктуры в полном объеме за счет средств федерального бюджета. "За каждым из указанных направлений согласно утвержденному Михаилом Мишустиным распределению обязанностей закреплены ответственные из числа федеральных министерств и ведомств. Кураторами выступают профильные вице-премьеры", - отметили в пресс-службе кабмина. Заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось 15 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20230204/zemli-1849765175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Правительство РФ
Мишустин определил ответственных за исполнение поручений по нацпроектам
Премьер Мишустин определил ответственных за исполнение поручений Путина по нацпроектам
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин определил ответственных за исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, первые доклады нужно представить в середине февраля, сообщает
пресс-служба правительства.
"Михаил Мишустин определил министерства и ведомства, ответственные за исполнение поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Первые доклады <…> должны быть представлены в кабмин уже в середине февраля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по некоторым из них федеральные министерства и ведомства будут отчитываться о результатах регулярно, в том числе и ежемесячно.
"На заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и органами власти субъектов уделить в 2023 году особое внимание вопросам роста реальной заработной платы и снижения бедности, защиты материнства и детства, поддержки семей с детьми, увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни", - отмечает пресс-служба.
Также в перечне поручений говорилось о необходимости расширения внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств, включая наращивание объемов взаимной торговли и расчетов в национальных валютах, укрепления технологического и обеспечения финансового суверенитета страны, опережающего развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, увеличения инвестиционной активности, развития важных для экономики секторов, включая отрасли обрабатывающей промышленности и строительства.
В 2023 году кабмину предстоит расширить направления деятельности фонда "Круг добра", выделить дополнительные средства на создание модельных библиотек в регионах и запустить в ряде субъектов пилотный проект по строительству и оснащению школ, использующих передовые технологии и методы обучения.
За счет средств Фонда национального благосостояния правительство должно обеспечить софинансирование проектов по обновлению парка гражданской авиации и строительству судов водного транспорта для их последующей передачи в льготный лизинг.
Также необходимо расширить программу промышленной ипотеки, распространив этот инструмент на поддержку строительства, модернизации и реконструкции объектов недвижимости, необходимых для производства, и увеличить на 250 миллиардов рублей лимиты бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов, обеспечить финансирование программы модернизации коммунальной инфраструктуры в полном объеме за счет средств федерального бюджета.
"За каждым из указанных направлений согласно утвержденному Михаилом Мишустиным распределению обязанностей закреплены ответственные из числа федеральных министерств и ведомств. Кураторами выступают профильные вице-премьеры", - отметили в пресс-службе кабмина.
Заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось 15 декабря 2022 года.