https://ria.ru/20230208/pomosch-1850674685.html
Премьер Британии рассказал о возможных вариантах военной помощи Украине
Премьер Британии рассказал о возможных вариантах военной помощи Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Премьер Британии рассказал о возможных вариантах военной помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не исключает никакой вариант оказания военной помощи Украине. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:52
2023-02-08T20:52
2023-02-08T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не исключает никакой вариант оказания военной помощи Украине."Прежде всего мы ясно давали понять, мы ясно давали понять долгое время, что, когда дело идет об оказании Украине военной помощи, мы ничего не исключаем… Когда дело идет об истребителях, конечно же, они являются частью разговора", - сказал он, выступая на совместной конференции.Трансляцию вел телеканал Sky News.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства, сообщила, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
20:52 08.02.2023 (обновлено: 21:25 08.02.2023)
Премьер Британии рассказал о возможных вариантах военной помощи Украине
Премьер Британии Сунак заявил, что не исключает никакой вариант военной помощи Украине
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил
, что не исключает никакой вариант оказания военной помощи Украине.
"Прежде всего мы ясно давали понять, мы ясно давали понять долгое время, что, когда дело идет об оказании Украине военной помощи, мы ничего не исключаем… Когда дело идет об истребителях, конечно же, они являются частью разговора", - сказал он, выступая на совместной конференции.
Трансляцию вел телеканал Sky News.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства, сообщила, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей.