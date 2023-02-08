https://ria.ru/20230208/pomosch-1850565339.html

Липецкая область отправила в зону СВО мобильные банные комплексы

Липецкая область отправила в зону СВО мобильные банные комплексы - РИА Новости, 08.02.2023

Липецкая область отправила в зону СВО мобильные банные комплексы

Одна из самых крупных партий гуманитарной помощи отправлена в зону специальной военной операции из Липецка; в ее составе, помимо вещей первой необходимости, -... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:57

2023-02-08T14:57

2023-02-08T14:57

липецкая область

игорь артамонов

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850564502_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_535c76e8c02a60253256acd0b05cc5ca.jpg

ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости. Одна из самых крупных партий гуманитарной помощи отправлена в зону специальной военной операции из Липецка; в ее составе, помимо вещей первой необходимости, - мобильные банные комплексы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что мобильные бани доставят двум крупным воинским подразделениям, где служат липчане.По словам Артамонова, помимо банных комплексов военнослужащим отправили теплое бельё, зимние костюмы, обувь, продукты, а также очень нужные в быту газовые горелки."Представители областного правительства регулярно посещают воинские части, где служат жители региона. Мы внимательно следим за потребностями наших военнослужащих, помогаем поддерживать связь с родными и близкими, оказываем содействие в решении всех возникающих вопросов", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20230131/remont-1848651215.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк