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Липецкая область отправила в зону СВО мобильные банные комплексы - РИА Новости, 08.02.2023
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Липецкая область
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Липецкая область отправила в зону СВО мобильные банные комплексы
Липецкая область отправила в зону СВО мобильные банные комплексы - РИА Новости, 08.02.2023
Липецкая область отправила в зону СВО мобильные банные комплексы
Одна из самых крупных партий гуманитарной помощи отправлена в зону специальной военной операции из Липецка; в ее составе, помимо вещей первой необходимости, -... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:57
2023-02-08T14:57
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости. Одна из самых крупных партий гуманитарной помощи отправлена в зону специальной военной операции из Липецка; в ее составе, помимо вещей первой необходимости, - мобильные банные комплексы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что мобильные бани доставят двум крупным воинским подразделениям, где служат липчане.По словам Артамонова, помимо банных комплексов военнослужащим отправили теплое бельё, зимние костюмы, обувь, продукты, а также очень нужные в быту газовые горелки."Представители областного правительства регулярно посещают воинские части, где служат жители региона. Мы внимательно следим за потребностями наших военнослужащих, помогаем поддерживать связь с родными и близкими, оказываем содействие в решении всех возникающих вопросов", – прокомментировал Артамонов.
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игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
14:57 08.02.2023
 

Липецкая область отправила в зону СВО мобильные банные комплексы

© Фото : Правительство Липецкой областиПогрузка мобильных банных комплексов для оправки в зону проведения специальной военной операции
Погрузка мобильных банных комплексов для оправки в зону проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Правительство Липецкой области
Погрузка мобильных банных комплексов для оправки в зону проведения специальной военной операции
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ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости. Одна из самых крупных партий гуманитарной помощи отправлена в зону специальной военной операции из Липецка; в ее составе, помимо вещей первой необходимости, - мобильные банные комплексы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что мобильные бани доставят двум крупным воинским подразделениям, где служат липчане.
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По словам Артамонова, помимо банных комплексов военнослужащим отправили теплое бельё, зимние костюмы, обувь, продукты, а также очень нужные в быту газовые горелки.
"Представители областного правительства регулярно посещают воинские части, где служат жители региона. Мы внимательно следим за потребностями наших военнослужащих, помогаем поддерживать связь с родными и близкими, оказываем содействие в решении всех возникающих вопросов", – прокомментировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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