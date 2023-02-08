https://ria.ru/20230208/pogoda-1850477476.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 08.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:03

2023-02-08T10:03

2023-02-08T10:03

общество

москва

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7e07b69e78d179578505004f0dd20f1.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "У нас сегодня облачно с прояснениями, без осадков, температура в Москве максимальная минус 3 - минус 5, по области - минус 2 - минус 7 по Цельсию, на юго-востоке - минус 10. Ветер западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 762 миллиметров ртутного столба и останется выше нормы.

https://ria.ru/20230206/pogoda-1849979254.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос"