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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 08.02.2023
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 08.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:03
2023-02-08T10:03
общество
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "У нас сегодня облачно с прояснениями, без осадков, температура в Москве максимальная минус 3 - минус 5, по области - минус 2 - минус 7 по Цельсию, на юго-востоке - минус 10. Ветер западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 762 миллиметров ртутного столба и останется выше нормы.
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общество, москва, центр "фобос"
Общество, Москва, Центр "Фобос"
10:03 08.02.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Котилевская: без осадков и до трех градусов мороза ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 3 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"У нас сегодня облачно с прояснениями, без осадков, температура в Москве максимальная минус 3 - минус 5, по области - минус 2 - минус 7 по Цельсию, на юго-востоке - минус 10. Ветер западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 762 миллиметров ртутного столба и останется выше нормы.
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