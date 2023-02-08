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Новые поезда повышенной комфортности запустили на Казанском направлении МЖД

Новые поезда повышенной комфортности запустили на Казанском направлении МЖД - РИА Новости, 08.02.2023

Новые поезда повышенной комфортности запустили на Казанском направлении МЖД

Центральная пригородная пассажирская компания запустила по маршруту Казанский вокзал –Голутвин электрички повышенной комфортности, сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:34

2023-02-08T16:34

2023-02-08T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания запустила по маршруту Казанский вокзал –Голутвин электрички повышенной комфортности, сообщил телеканал “360”.Вагоны поездов оборудованы мягкими сиденьями с USB-разъемами для зарядки телефонов и планшетов, а также климат-контролем и креплениями для велосипедов."Во-первых, есть зарядки для телефонов, во-вторых, шум – стало намного тише, то есть комфортнее ехать", – рассказал о своей поездке на электричке пассажир Илья.Новые поезда предназначены для людей с ограниченными возможностями. В туалетах имеются крепления для инвалидных кресел, а сами комнаты стали более просторными. Электрички повышенной комфортности имеют 11 вагонов.

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московская область (подмосковье)