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Новые поезда повышенной комфортности запустили на Казанском направлении МЖД - РИА Новости, 08.02.2023
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Новости Подмосковья
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Новые поезда повышенной комфортности запустили на Казанском направлении МЖД
Новые поезда повышенной комфортности запустили на Казанском направлении МЖД - РИА Новости, 08.02.2023
Новые поезда повышенной комфортности запустили на Казанском направлении МЖД
Центральная пригородная пассажирская компания запустила по маршруту Казанский вокзал –Голутвин электрички повышенной комфортности, сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:34
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новости подмосковья
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания запустила по маршруту Казанский вокзал –Голутвин электрички повышенной комфортности, сообщил телеканал “360”.Вагоны поездов оборудованы мягкими сиденьями с USB-разъемами для зарядки телефонов и планшетов, а также климат-контролем и креплениями для велосипедов."Во-первых, есть зарядки для телефонов, во-вторых, шум – стало намного тише, то есть комфортнее ехать", – рассказал о своей поездке на электричке пассажир Илья.Новые поезда предназначены для людей с ограниченными возможностями. В туалетах имеются крепления для инвалидных кресел, а сами комнаты стали более просторными. Электрички повышенной комфортности имеют 11 вагонов.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:34 08.02.2023 (обновлено: 16:35 08.02.2023)
 

Новые поезда повышенной комфортности запустили на Казанском направлении МЖД

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПассажиры скоростного поезда "Ласточка" перед отправкой с центрального железнодорожного вокзала Минска в Москву
Пассажиры скоростного поезда Ласточка перед отправкой с центрального железнодорожного вокзала Минска в Москву - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания запустила по маршруту Казанский вокзал –Голутвин электрички повышенной комфортности, сообщил телеканал “360”.
Вагоны поездов оборудованы мягкими сиденьями с USB-разъемами для зарядки телефонов и планшетов, а также климат-контролем и креплениями для велосипедов.
"Во-первых, есть зарядки для телефонов, во-вторых, шум – стало намного тише, то есть комфортнее ехать", – рассказал о своей поездке на электричке пассажир Илья.
Новые поезда предназначены для людей с ограниченными возможностями. В туалетах имеются крепления для инвалидных кресел, а сами комнаты стали более просторными. Электрички повышенной комфортности имеют 11 вагонов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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