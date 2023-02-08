https://ria.ru/20230208/plennyy-1850514999.html
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки - РИА Новости, 08.02.2023
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки
Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге на работу в автобусе и был отправлен на фронт несмотря на проблемы со здоровьем. Видео... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:12
2023-02-08T12:12
2023-02-08T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге на работу в автобусе и был отправлен на фронт несмотря на проблемы со здоровьем. Видео предоставило Минобороны РФ. "Меня заставили идти воевать. Меня мобилизовали - я ехал на работу, остановили маршрутку, вручили повестку... Меня загрузили в машину и привезли на фронт воевать. Я в поликлинике говорил, что у меня больное сердце, желудок, а мне врачи сказали – это не проблема, можешь идти воевать", - рассказал военнопленный на видео. На передовой в бою он сдался в плен российским войскам. Николай призвал украинских военнослужащих последовать его примеру - по его словам, только так можно остаться в живых.
https://ria.ru/20230206/plennye-1850140651.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки
Украинский пленный рассказал, как его высадили из маршрутки и отправили на фронт
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге на работу в автобусе и был отправлен на фронт несмотря на проблемы со здоровьем. Видео предоставило Минобороны РФ.
"Меня заставили идти воевать. Меня мобилизовали - я ехал на работу, остановили маршрутку, вручили повестку... Меня загрузили в машину и привезли на фронт воевать. Я в поликлинике говорил, что у меня больное сердце, желудок, а мне врачи сказали – это не проблема, можешь идти воевать", - рассказал военнопленный на видео.
На передовой в бою он сдался в плен российским войскам. Николай призвал украинских военнослужащих последовать его примеру - по его словам, только так можно остаться в живых.