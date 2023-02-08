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Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/plennyy-1850514999.html
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки - РИА Новости, 08.02.2023
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки
Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге на работу в автобусе и был отправлен на фронт несмотря на проблемы со здоровьем. Видео... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:12
2023-02-08T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге на работу в автобусе и был отправлен на фронт несмотря на проблемы со здоровьем. Видео предоставило Минобороны РФ. "Меня заставили идти воевать. Меня мобилизовали - я ехал на работу, остановили маршрутку, вручили повестку... Меня загрузили в машину и привезли на фронт воевать. Я в поликлинике говорил, что у меня больное сердце, желудок, а мне врачи сказали – это не проблема, можешь идти воевать", - рассказал военнопленный на видео. На передовой в бою он сдался в плен российским войскам. Николай призвал украинских военнослужащих последовать его примеру - по его словам, только так можно остаться в живых.
https://ria.ru/20230206/plennye-1850140651.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:12 08.02.2023
 
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки

Украинский пленный рассказал, как его высадили из маршрутки и отправили на фронт

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге на работу в автобусе и был отправлен на фронт несмотря на проблемы со здоровьем. Видео предоставило Минобороны РФ.
"Меня заставили идти воевать. Меня мобилизовали - я ехал на работу, остановили маршрутку, вручили повестку... Меня загрузили в машину и привезли на фронт воевать. Я в поликлинике говорил, что у меня больное сердце, желудок, а мне врачи сказали – это не проблема, можешь идти воевать", - рассказал военнопленный на видео.
На передовой в бою он сдался в плен российским войскам. Николай призвал украинских военнослужащих последовать его примеру - по его словам, только так можно остаться в живых.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 20:24Специальная военная операция на Украине
Родные украинских пленных просят Россию не возвращать их, заявил Полянский
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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