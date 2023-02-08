https://ria.ru/20230208/plennyy-1850514999.html

Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки

Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки - РИА Новости, 08.02.2023

Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки

Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге на работу в автобусе и был отправлен на фронт несмотря на проблемы со здоровьем. Видео... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:12

2023-02-08T12:12

2023-02-08T12:12

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как получил повестку по дороге на работу в автобусе и был отправлен на фронт несмотря на проблемы со здоровьем. Видео предоставило Минобороны РФ. "Меня заставили идти воевать. Меня мобилизовали - я ехал на работу, остановили маршрутку, вручили повестку... Меня загрузили в машину и привезли на фронт воевать. Я в поликлинике говорил, что у меня больное сердце, желудок, а мне врачи сказали – это не проблема, можешь идти воевать", - рассказал военнопленный на видео. На передовой в бою он сдался в плен российским войскам. Николай призвал украинских военнослужащих последовать его примеру - по его словам, только так можно остаться в живых.

https://ria.ru/20230206/plennye-1850140651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр