17:42 08.02.2023 (обновлено: 22:20 08.02.2023)
Министр обороны Германии ушел от ответа на вопрос о победе Украины
Министр обороны ФРГ Писториус ушел от ответа на вопрос о способности Киева захватить Крым
© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус, посетивший во вторник Киев, ушел от прямого ответа на вопрос журналиста издания Bild, победит ли Украина в конфликте с Россией.
Сотрудник газеты поинтересовался у министра, есть ли вероятность, что ВСУ "завоюют Донбасс и Крым".
"Это сложный вопрос и взгляд в хрустальный шар", — отметил Писториус.
Далее он сменил тему, заговорив о "храбрости украинских солдат", а закончил словами о военной поддержке Украины "в меру западных возможностей".
Рабочая поездка главы военного ведомства ФРГ в Киев не анонсировалась. По информации СМИ, в среду он должен был прибыть в Польшу. Позже министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал совместное фото с немецким коллегой и игрушечным танком Leopard 2.