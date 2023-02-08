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Министр обороны Германии ушел от ответа на вопрос о победе Украины - РИА Новости, 08.02.2023
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Министр обороны Германии ушел от ответа на вопрос о победе Украины
Министр обороны Германии ушел от ответа на вопрос о победе Украины - РИА Новости, 08.02.2023
Министр обороны Германии ушел от ответа на вопрос о победе Украины
Глава Минобороны Германии Борис Писториус, посетивший во вторник Киев, ушел от прямого ответа на вопрос журналиста издания Bild, победит ли Украина в конфликте... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:42
2023-02-08T22:20
в мире
украина
германия
борис писториус
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус, посетивший во вторник Киев, ушел от прямого ответа на вопрос журналиста издания Bild, победит ли Украина в конфликте с Россией.Сотрудник газеты поинтересовался у министра, есть ли вероятность, что ВСУ "завоюют Донбасс и Крым"."Это сложный вопрос и взгляд в хрустальный шар", — отметил Писториус.Далее он сменил тему, заговорив о "храбрости украинских солдат", а закончил словами о военной поддержке Украины "в меру западных возможностей".Рабочая поездка главы военного ведомства ФРГ в Киев не анонсировалась. По информации СМИ, в среду он должен был прибыть в Польшу. Позже министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал совместное фото с немецким коллегой и игрушечным танком Leopard 2.
https://ria.ru/20230208/bayden-1850582790.html
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в мире, украина, германия, борис писториус, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины
17:42 08.02.2023 (обновлено: 22:20 08.02.2023)
 
Министр обороны Германии ушел от ответа на вопрос о победе Украины

Министр обороны ФРГ Писториус ушел от ответа на вопрос о способности Киева захватить Крым

© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн
Министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус, посетивший во вторник Киев, ушел от прямого ответа на вопрос журналиста издания Bild, победит ли Украина в конфликте с Россией.
Сотрудник газеты поинтересовался у министра, есть ли вероятность, что ВСУ "завоюют Донбасс и Крым".
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"Это сложный вопрос и взгляд в хрустальный шар", — отметил Писториус.
Далее он сменил тему, заговорив о "храбрости украинских солдат", а закончил словами о военной поддержке Украины "в меру западных возможностей".
Рабочая поездка главы военного ведомства ФРГ в Киев не анонсировалась. По информации СМИ, в среду он должен был прибыть в Польшу. Позже министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал совместное фото с немецким коллегой и игрушечным танком Leopard 2.
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