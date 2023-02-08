https://ria.ru/20230208/pistorius-1850632371.html

Министр обороны Германии ушел от ответа на вопрос о победе Украины

Министр обороны Германии ушел от ответа на вопрос о победе Украины - РИА Новости, 08.02.2023

Министр обороны Германии ушел от ответа на вопрос о победе Украины

Глава Минобороны Германии Борис Писториус, посетивший во вторник Киев, ушел от прямого ответа на вопрос журналиста издания Bild, победит ли Украина в конфликте... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:42

2023-02-08T17:42

2023-02-08T22:20

в мире

украина

германия

борис писториус

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус, посетивший во вторник Киев, ушел от прямого ответа на вопрос журналиста издания Bild, победит ли Украина в конфликте с Россией.Сотрудник газеты поинтересовался у министра, есть ли вероятность, что ВСУ "завоюют Донбасс и Крым"."Это сложный вопрос и взгляд в хрустальный шар", — отметил Писториус.Далее он сменил тему, заговорив о "храбрости украинских солдат", а закончил словами о военной поддержке Украины "в меру западных возможностей".Рабочая поездка главы военного ведомства ФРГ в Киев не анонсировалась. По информации СМИ, в среду он должен был прибыть в Польшу. Позже министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал совместное фото с немецким коллегой и игрушечным танком Leopard 2.

https://ria.ru/20230208/bayden-1850582790.html

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украина

германия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, германия, борис писториус, вооруженные силы украины