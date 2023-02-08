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Десять жилых домов получили повреждения при обстреле Писаревки в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/pisarevka-1850525425.html
Десять жилых домов получили повреждения при обстреле Писаревки в ЛНР
Десять жилых домов получили повреждения при обстреле Писаревки в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2023
Десять жилых домов получили повреждения при обстреле Писаревки в ЛНР
Десять жилых домов повреждены из-за обстрела украинскими войсками Писаревки в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:53
2023-02-08T12:54
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
сша
lockheed martin
bae systems
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Десять жилых домов повреждены из-за обстрела украинскими войсками Писаревки в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Писаревка Новопсковского района с применением РСЗО HIMARS (противником выпущена одна ракета) повреждено 10 жилых домов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230208/obstrel-1850482066.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, сцкк, сша, lockheed martin , bae systems, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК, США, Lockheed Martin , BAE Systems, Происшествия
12:53 08.02.2023 (обновлено: 12:54 08.02.2023)
 
Десять жилых домов получили повреждения при обстреле Писаревки в ЛНР

Представительство ЛНР: десять жилых домов получили повреждения при обстреле ВСУ Писаревки

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Десять жилых домов повреждены из-за обстрела украинскими войсками Писаревки в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Писаревка Новопсковского района с применением РСЗО HIMARS (противником выпущена одна ракета) повреждено 10 жилых домов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
10:26Специальная военная операция на Украине
В Новой Каховке жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСЦККСШАLockheed MartinBAE SystemsПроисшествия
 
 
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