https://ria.ru/20230208/pisarevka-1850525425.html
Десять жилых домов получили повреждения при обстреле Писаревки в ЛНР
Десять жилых домов получили повреждения при обстреле Писаревки в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2023
Десять жилых домов получили повреждения при обстреле Писаревки в ЛНР
Десять жилых домов повреждены из-за обстрела украинскими войсками Писаревки в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:53
2023-02-08T12:53
2023-02-08T12:54
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
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lockheed martin
bae systems
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Десять жилых домов повреждены из-за обстрела украинскими войсками Писаревки в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Писаревка Новопсковского района с применением РСЗО HIMARS (противником выпущена одна ракета) повреждено 10 жилых домов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230208/obstrel-1850482066.html
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луганская народная республика, сцкк, сша, lockheed martin , bae systems, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК, США, Lockheed Martin , BAE Systems, Происшествия
12:53 08.02.2023 (обновлено: 12:54 08.02.2023)
Десять жилых домов получили повреждения при обстреле Писаревки в ЛНР
Представительство ЛНР: десять жилых домов получили повреждения при обстреле ВСУ Писаревки