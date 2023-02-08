https://ria.ru/20230208/pentagon-1850530275.html

В Киеве заявили, что Пентагон доверяет Резникову, несмотря на скандалы

В Киеве заявили, что Пентагон доверяет Резникову, несмотря на скандалы - РИА Новости, 08.02.2023

В Киеве заявили, что Пентагон доверяет Резникову, несмотря на скандалы

Шеф Пентагона Ллойд Остин во время публичных мероприятий нарочито демонстрирует доверие и уважение украинскому министру обороны Алексею Резникову, несмотря на... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:08

2023-02-08T13:08

2023-02-08T13:08

в мире

украина

министерство обороны сша

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

ллойд остин

алексей резников

киев

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин во время публичных мероприятий нарочито демонстрирует доверие и уважение украинскому министру обороны Алексею Резникову, несмотря на скандал с закупками для армии, заявил в среду глава совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марк Савчук. "Учитывая, что во всей публичной коммуникации Ллойд Остин все время обнимается с Алексеем Резниковым и говорит, что это его коллега и друг, и прямо это подчеркивает, то, думаю, что он таким образом пытается дать понять, что его визави Алексей Резников с украинской стороны - это человек, которому можно доверять", - приводит слова Савчука издание УНН. По его словам, Остин, от которого "по факту зависит будет завтра жить или нет" Украина, - человек точно не из тех, кто будет работать с коррупционером. Савчук утверждает, что сейчас лично он не наблюдает проблем с обеспечением украинской армии, несмотря на то, что она "разрослась с 250 тысяч до почти миллиона", подчиненные перестали просить амуницию, что свидетельствует об отсутствии "дефицита в бытовых вещах". Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850341814.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, министерство обороны сша, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), ллойд остин, алексей резников, киев