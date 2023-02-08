https://ria.ru/20230208/otvraschenie-1850451822.html

В США возмутились "отвратительным" фактом на выступлении Байдена

В США возмутились "отвратительным" фактом на выступлении Байдена - РИА Новости, 08.02.2023

В США возмутились "отвратительным" фактом на выступлении Байдена

Американские политики с флагами Украины во время обращения президента США Джо Байдена к конгрессу вызывают отвращение, заявил в Twitter американский актер... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T06:43

2023-02-08T06:43

2023-02-08T06:43

в мире

украина

сша

джо байден

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские политики с флагами Украины во время обращения президента США Джо Байдена к конгрессу вызывают отвращение, заявил в Twitter американский актер Терренс Уильямс.Он задался вопросом, чьи на самом деле интересы они представляют: Америки или Киева?Во вторник Байден выступил с ежегодным посланием к конгрессу о состоянии дел в стране и внешней политике США.

https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850449986.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, джо байден