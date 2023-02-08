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В США возмутились "отвратительным" фактом на выступлении Байдена - РИА Новости, 08.02.2023
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В США возмутились "отвратительным" фактом на выступлении Байдена
В США возмутились "отвратительным" фактом на выступлении Байдена - РИА Новости, 08.02.2023
В США возмутились "отвратительным" фактом на выступлении Байдена
Американские политики с флагами Украины во время обращения президента США Джо Байдена к конгрессу вызывают отвращение, заявил в Twitter американский актер... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T06:43
2023-02-08T06:43
в мире
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские политики с флагами Украины во время обращения президента США Джо Байдена к конгрессу вызывают отвращение, заявил в Twitter американский актер Терренс Уильямс.Он задался вопросом, чьи на самом деле интересы они представляют: Америки или Киева?Во вторник Байден выступил с ежегодным посланием к конгрессу о состоянии дел в стране и внешней политике США.
https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850449986.html
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в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден
06:43 08.02.2023
 
В США возмутились "отвратительным" фактом на выступлении Байдена

Актер Уильямс: политики с флагами Украины на выступлении Байдена вызывают отвращение

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЕжегодное обращение президента США к конгрессу
Ежегодное обращение президента США к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Ежегодное обращение президента США к конгрессу
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские политики с флагами Украины во время обращения президента США Джо Байдена к конгрессу вызывают отвращение, заявил в Twitter американский актер Терренс Уильямс.

"Отвратительно видеть, что на американских политиках больше украинских флагов, чем американских во время ежегодного обращения к конгрессу", — написал он.

Он задался вопросом, чьи на самом деле интересы они представляют: Америки или Киева?

"Почему на демократах больше флагов Украины, чем США на ежегодном обращении к конгрессу?" — возмутился, в свою очередь, конгрессмен Трой Нельс.

Во вторник Байден выступил с ежегодным посланием к конгрессу о состоянии дел в стране и внешней политике США.
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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