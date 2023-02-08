В США возмутились "отвратительным" фактом на выступлении Байдена
Актер Уильямс: политики с флагами Украины на выступлении Байдена вызывают отвращение
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЕжегодное обращение президента США к конгрессу
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Ежегодное обращение президента США к конгрессу
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские политики с флагами Украины во время обращения президента США Джо Байдена к конгрессу вызывают отвращение, заявил в Twitter американский актер Терренс Уильямс.
"Отвратительно видеть, что на американских политиках больше украинских флагов, чем американских во время ежегодного обращения к конгрессу", — написал он.
Он задался вопросом, чьи на самом деле интересы они представляют: Америки или Киева?
"Почему на демократах больше флагов Украины, чем США на ежегодном обращении к конгрессу?" — возмутился, в свою очередь, конгрессмен Трой Нельс.
Во вторник Байден выступил с ежегодным посланием к конгрессу о состоянии дел в стране и внешней политике США.