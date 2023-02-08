https://ria.ru/20230208/otvet-1850680360.html

Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии

Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии - РИА Новости, 08.02.2023

Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии

Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей, говорится в комментарии посольства РФ... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:32

2023-02-08T21:32

2023-02-08T21:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

лондон

киев

борис джонсон

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства, сообщила, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей. В дипмиссии отметили, что западные военные самолеты, если когда-нибудь будут поставлены на Украину, также начнут применяться в авианалетах по жилым кварталам перешедших под российскую защиту городов ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. В диппредставительстве добавили, что высказывания экс-премьера Британии Бориса Джонсона о том, что военные поставки ВСУ являются "огромным авансовым платежом" в счет будущей безопасности Европы, подтвердили, что украинцы "массово погибают за чужие стратегические интересы, участвуя в развязанной США и НАТО "гибридной войне" против России", отмечено в комментарии.

https://ria.ru/20230208/sunak-1850678778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, лондон, киев, борис джонсон, вооруженные силы украины, нато