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Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/otvet-1850680360.html
Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии
Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии - РИА Новости, 08.02.2023
Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии
Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей, говорится в комментарии посольства РФ... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:32
2023-02-08T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
лондон
киев
борис джонсон
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства, сообщила, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей. В дипмиссии отметили, что западные военные самолеты, если когда-нибудь будут поставлены на Украину, также начнут применяться в авианалетах по жилым кварталам перешедших под российскую защиту городов ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. В диппредставительстве добавили, что высказывания экс-премьера Британии Бориса Джонсона о том, что военные поставки ВСУ являются "огромным авансовым платежом" в счет будущей безопасности Европы, подтвердили, что украинцы "массово погибают за чужие стратегические интересы, участвуя в развязанной США и НАТО "гибридной войне" против России", отмечено в комментарии.
https://ria.ru/20230208/sunak-1850678778.html
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в мире, россия, лондон, киев, борис джонсон, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Лондон, Киев, Борис Джонсон, Вооруженные силы Украины, НАТО
21:32 08.02.2023
 
Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии

Посольство в Лондоне: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства, сообщила, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей.
"Россия найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны", - сказано в комментарии.
В дипмиссии отметили, что западные военные самолеты, если когда-нибудь будут поставлены на Украину, также начнут применяться в авианалетах по жилым кварталам перешедших под российскую защиту городов ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.
В диппредставительстве добавили, что высказывания экс-премьера Британии Бориса Джонсона о том, что военные поставки ВСУ являются "огромным авансовым платежом" в счет будущей безопасности Европы, подтвердили, что украинцы "массово погибают за чужие стратегические интересы, участвуя в развязанной США и НАТО "гибридной войне" против России", отмечено в комментарии.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
21:17Специальная военная операция на Украине
Сунак раскрыл детали разговора с Зеленским
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛондонКиевБорис ДжонсонВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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