https://ria.ru/20230208/otvet-1850680360.html
Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии
Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии - РИА Новости, 08.02.2023
Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии
Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей, говорится в комментарии посольства РФ... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:32
2023-02-08T21:32
2023-02-08T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
лондон
киев
борис джонсон
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства, сообщила, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей. В дипмиссии отметили, что западные военные самолеты, если когда-нибудь будут поставлены на Украину, также начнут применяться в авианалетах по жилым кварталам перешедших под российскую защиту городов ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. В диппредставительстве добавили, что высказывания экс-премьера Британии Бориса Джонсона о том, что военные поставки ВСУ являются "огромным авансовым платежом" в счет будущей безопасности Европы, подтвердили, что украинцы "массово погибают за чужие стратегические интересы, участвуя в развязанной США и НАТО "гибридной войне" против России", отмечено в комментарии.
https://ria.ru/20230208/sunak-1850678778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Посольство: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии
Посольство в Лондоне: Россия найдет ответ на любые недружественные шаги Британии