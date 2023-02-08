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Иран в три раза увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года - РИА Новости, 08.02.2023
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Иран в три раза увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года
Иран в три раза увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года - РИА Новости, 08.02.2023
Иран в три раза увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года
Экспорт иранских вооружений вырос в три раза в период с марта по декабрь 2022 года по сравнению аналогичным периодом предыдущего года, заявил в среду... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:25
2023-02-08T14:25
иран
в мире
оружие
экспорт
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Экспорт иранских вооружений вырос в три раза в период с марта по декабрь 2022 года по сравнению аналогичным периодом предыдущего года, заявил в среду замминистра обороны Ирана генерал Сейед Мехди Фаррахи. По словам замминистра, усиленное развитие ВПК в стране началось десять лет назад. Его результатом стало заметное увеличение участия отечественной военной техники в учениях: только за последний год ее доля повысилась на 10%, достигнув отметки в 93%. Иранский генерал также отметил, что в связи с большим количество противников Ирана в мире, оборонная промышленность в республике должна находиться в руках правительства, а не частных лиц.
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иран, в мире, оружие, экспорт
Иран, В мире, Оружие, Экспорт
14:25 08.02.2023
 
Иран в три раза увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года

Экспорт иранских вооружений вырос в три раза в период с марта по декабрь 2022 года

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Экспорт иранских вооружений вырос в три раза в период с марта по декабрь 2022 года по сравнению аналогичным периодом предыдущего года, заявил в среду замминистра обороны Ирана генерал Сейед Мехди Фаррахи.
"Экспорт нашей оборонной продукции постепенно развивается, в этом году (1401 год по иранскому календарю, он начался 21 марта 2022 года – ред.) он вырос втрое по сравнению с предыдущим годом", – приводит слова Фаррахи телеграм-канал агентства IRNA.
По словам замминистра, усиленное развитие ВПК в стране началось десять лет назад. Его результатом стало заметное увеличение участия отечественной военной техники в учениях: только за последний год ее доля повысилась на 10%, достигнув отметки в 93%.
Иранский генерал также отметил, что в связи с большим количество противников Ирана в мире, оборонная промышленность в республике должна находиться в руках правительства, а не частных лиц.
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ИранВ миреОружиеЭкспорт
 
 
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