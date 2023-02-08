https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850555356.html

Иран в три раза увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года

Иран в три раза увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года - РИА Новости, 08.02.2023

Иран в три раза увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года

Экспорт иранских вооружений вырос в три раза в период с марта по декабрь 2022 года по сравнению аналогичным периодом предыдущего года, заявил в среду... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:25

2023-02-08T14:25

2023-02-08T14:25

иран

в мире

оружие

экспорт

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Экспорт иранских вооружений вырос в три раза в период с марта по декабрь 2022 года по сравнению аналогичным периодом предыдущего года, заявил в среду замминистра обороны Ирана генерал Сейед Мехди Фаррахи. По словам замминистра, усиленное развитие ВПК в стране началось десять лет назад. Его результатом стало заметное увеличение участия отечественной военной техники в учениях: только за последний год ее доля повысилась на 10%, достигнув отметки в 93%. Иранский генерал также отметил, что в связи с большим количество противников Ирана в мире, оборонная промышленность в республике должна находиться в руках правительства, а не частных лиц.

https://ria.ru/20230207/magate-1850433348.html

иран

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иран, в мире, оружие, экспорт