https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850509601.html

Британия предложит Украине вооружение дальнего действия

Британия предложит Украине вооружение дальнего действия - РИА Новости, 08.02.2023

Британия предложит Украине вооружение дальнего действия

Лондон предложит Киеву вооружение более дальнего радиуса действия, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса британского премьера Риши Сунака. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:52

2023-02-08T11:52

2023-02-08T12:35

украина

великобритания

специальная военная операция на украине

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab81501dabc37d24b6576e5a068e42fe.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Лондон предложит Киеву вооружение более дальнего радиуса действия, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса британского премьера Риши Сунака.Сегодня британский премьер встретится с Владимиром Зеленским. Как ожидается, Сунак также предложит расширить программы обучения украинских морпехов и подготовки пилотов для истребителей по стандартам НАТО. Британские инструкторы уже тренируют десять тысяч человек и до конца года рассчитывают подготовить еще 20 тысяч.Сегодня Лондон также объявит о расширении санкций против отдельных лиц и компаний.Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, который, по оценке властей, организовала СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что страны альянса напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230208/letchiki-1850502405.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, великобритания, россия, в мире