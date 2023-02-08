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Британия предложит Украине вооружение дальнего действия - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Британия предложит Украине вооружение дальнего действия
Британия предложит Украине вооружение дальнего действия - РИА Новости, 08.02.2023
Британия предложит Украине вооружение дальнего действия
Лондон предложит Киеву вооружение более дальнего радиуса действия, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса британского премьера Риши Сунака. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:52
2023-02-08T12:35
украина
великобритания
специальная военная операция на украине
россия
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Лондон предложит Киеву вооружение более дальнего радиуса действия, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса британского премьера Риши Сунака.Сегодня британский премьер встретится с Владимиром Зеленским. Как ожидается, Сунак также предложит расширить программы обучения украинских морпехов и подготовки пилотов для истребителей по стандартам НАТО. Британские инструкторы уже тренируют десять тысяч человек и до конца года рассчитывают подготовить еще 20 тысяч.Сегодня Лондон также объявит о расширении санкций против отдельных лиц и компаний.Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, который, по оценке властей, организовала СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что страны альянса напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Украина, Великобритания, Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
11:52 08.02.2023 (обновлено: 12:35 08.02.2023)
 
Британия предложит Украине вооружение дальнего действия

Премьер Британии Сунак предложит Украине вооружение более дальнего радиуса действия

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Лондон предложит Киеву вооружение более дальнего радиуса действия, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса британского премьера Риши Сунака.

"Сунак также предложит предоставить Украине вооружение более дальнего радиуса действия, чтобы нарушить способность России постоянно наносить удары по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины", — говорится в публикации.

Сегодня британский премьер встретится с Владимиром Зеленским. Как ожидается, Сунак также предложит расширить программы обучения украинских морпехов и подготовки пилотов для истребителей по стандартам НАТО. Британские инструкторы уже тренируют десять тысяч человек и до конца года рассчитывают подготовить еще 20 тысяч.
Сегодня Лондон также объявит о расширении санкций против отдельных лиц и компаний.
Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, который, по оценке властей, организовала СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что страны альянса напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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