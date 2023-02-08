https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850449142.html

Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда"

Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда" - РИА Новости, 08.02.2023

Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда"

Штатам следует навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T05:40

2023-02-08T05:40

2023-02-08T06:15

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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Штатам следует навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу."Нам необходимо запретить оборот штурмового оружия раз и навсегда. Мы делали это раньше. Я возглавил борьбу за этот запрет в 1994 году. В течение 10 лет запрет действовал как закон, и случаи стрельбы прекратились. После того, как республиканцы позволили истечь сроку его действия, случаи массовых расстрелов выросли втрое", — указал Байден.

https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850449986.html

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