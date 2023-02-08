https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850449142.html
Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда"
Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда" - РИА Новости, 08.02.2023
Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда"
Штатам следует навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:40
2023-02-08T05:40
2023-02-08T06:15
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807170931_528:617:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ce150383656f1fc891f9c6835c8d25c.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Штатам следует навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу."Нам необходимо запретить оборот штурмового оружия раз и навсегда. Мы делали это раньше. Я возглавил борьбу за этот запрет в 1994 году. В течение 10 лет запрет действовал как закон, и случаи стрельбы прекратились. После того, как республиканцы позволили истечь сроку его действия, случаи массовых расстрелов выросли втрое", — указал Байден.
https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850449986.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807170931_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a86a4c842a1230c7dadfb71e93cfc93a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
05:40 08.02.2023 (обновлено: 06:15 08.02.2023)
Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда"
Байден в послании призвал раз и навсегда ввести запрет на оборот штурмового оружия в США