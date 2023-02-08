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Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда" - РИА Новости, 08.02.2023
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Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда"
Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда" - РИА Новости, 08.02.2023
Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда"
Штатам следует навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:40
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Штатам следует навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу."Нам необходимо запретить оборот штурмового оружия раз и навсегда. Мы делали это раньше. Я возглавил борьбу за этот запрет в 1994 году. В течение 10 лет запрет действовал как закон, и случаи стрельбы прекратились. После того, как республиканцы позволили истечь сроку его действия, случаи массовых расстрелов выросли втрое", — указал Байден.
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сша, в мире
США, В мире
05:40 08.02.2023 (обновлено: 06:15 08.02.2023)
 
Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США "раз и навсегда"

Байден в послании призвал раз и навсегда ввести запрет на оборот штурмового оружия в США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Штатам следует навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу.
"Нам необходимо запретить оборот штурмового оружия раз и навсегда. Мы делали это раньше. Я возглавил борьбу за этот запрет в 1994 году. В течение 10 лет запрет действовал как закон, и случаи стрельбы прекратились. После того, как республиканцы позволили истечь сроку его действия, случаи массовых расстрелов выросли втрое", — указал Байден.
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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