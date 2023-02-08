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Польский генерал допустил наличие ядерного оружия у Украины - РИА Новости, 08.02.2023
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Польский генерал допустил наличие ядерного оружия у Украины
Польский генерал допустил наличие ядерного оружия у Украины - РИА Новости, 08.02.2023
Польский генерал допустил наличие ядерного оружия у Украины
Украина уже может обладать ядерным оружием, заявил в беседе с Radio ZET бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T04:11
2023-02-08T14:11
в мире
украина
польша
вальдемар скшипчак
антониу гутерреш
алексей журавлев
оон
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украина уже может обладать ядерным оружием, заявил в беседе с Radio ZET бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, но оговорился, что у него нет "готового предложения", как это могло бы выглядеть.В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал ядерные державы отказаться от применения оружия массового поражения.Депутат Госдумы Алексей Журавлев, в свою очередь, отметил, что отказ Украины от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму не означает отсутствия возможности его производить.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848875905.html
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в мире, украина, польша, вальдемар скшипчак, антониу гутерреш, алексей журавлев , оон
В мире, Украина, Польша, Вальдемар Скшипчак, Антониу Гутерреш, Алексей Журавлев , ООН
04:11 08.02.2023 (обновлено: 14:11 08.02.2023)
 
Польский генерал допустил наличие ядерного оружия у Украины

Польский генерал Скшипчак заявил, что Украина уже может обладать ядерным оружием

© AP Photo / Daniel ColeКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украина уже может обладать ядерным оружием, заявил в беседе с Radio ZET бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие. В принципе на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь", — отметил Скшипчак.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, но оговорился, что у него нет "готового предложения", как это могло бы выглядеть.
В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал ядерные державы отказаться от применения оружия массового поражения.
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Депутат Госдумы Алексей Журавлев, в свою очередь, отметил, что отказ Украины от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму не означает отсутствия возможности его производить.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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