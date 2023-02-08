https://ria.ru/20230208/odessa-1850560592.html

Большая часть жителей Одессы и Одесского района осталась без электроэнергии

Большая часть жителей Одессы и Одесского района осталась без электроэнергии - РИА Новости, 08.02.2023

Большая часть жителей Одессы и Одесского района осталась без электроэнергии

Ситуация с электроснабжением Одессы и Одесского района остается сложной, без света почти 60% жителей, сообщили в министерстве энергетики Украины. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:41

2023-02-08T14:41

2023-02-08T14:41

специальная военная операция на украине

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одесский район

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укрэнерго

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением Одессы и Одесского района остается сложной, без света почти 60% жителей, сообщили в министерстве энергетики Украины. Ранее в Одесской районной военной администрации сообщали, что из-за аварии, которая произошла на подстанции "Укрэнерго" 4 февраля, порядка 360 тысяч абонентов остаются без электричества. В регионе ежедневно применяются аварийные отключения света. "Ситуация с электроснабжением Одессы и Одесского района остается сложной. По состоянию на утро среды доля обесточенных потребителей города и района составляет около 58% от их общего количества", - говорится в сообщении Минэнерго в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что объекты критической инфраструктуры подключены к электроснабжению.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

одесса

одесский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, одесский район, украина, укрэнерго