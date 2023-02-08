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Большая часть жителей Одессы и Одесского района осталась без электроэнергии - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Большая часть жителей Одессы и Одесского района осталась без электроэнергии
Большая часть жителей Одессы и Одесского района осталась без электроэнергии - РИА Новости, 08.02.2023
Большая часть жителей Одессы и Одесского района осталась без электроэнергии
Ситуация с электроснабжением Одессы и Одесского района остается сложной, без света почти 60% жителей, сообщили в министерстве энергетики Украины. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:41
2023-02-08T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесский район
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением Одессы и Одесского района остается сложной, без света почти 60% жителей, сообщили в министерстве энергетики Украины. Ранее в Одесской районной военной администрации сообщали, что из-за аварии, которая произошла на подстанции "Укрэнерго" 4 февраля, порядка 360 тысяч абонентов остаются без электричества. В регионе ежедневно применяются аварийные отключения света. "Ситуация с электроснабжением Одессы и Одесского района остается сложной. По состоянию на утро среды доля обесточенных потребителей города и района составляет около 58% от их общего количества", - говорится в сообщении Минэнерго в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что объекты критической инфраструктуры подключены к электроснабжению.
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одесса
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в мире, одесса, одесский район, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесский район, Украина, Укрэнерго
14:41 08.02.2023
 
Большая часть жителей Одессы и Одесского района осталась без электроэнергии

Минэнерго Украины: почти 60 процентов Одессы и Одесского района остались без света

© iStock.com / MultipediaОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© iStock.com / Multipedia
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением Одессы и Одесского района остается сложной, без света почти 60% жителей, сообщили в министерстве энергетики Украины.
Ранее в Одесской районной военной администрации сообщали, что из-за аварии, которая произошла на подстанции "Укрэнерго" 4 февраля, порядка 360 тысяч абонентов остаются без электричества. В регионе ежедневно применяются аварийные отключения света.
"Ситуация с электроснабжением Одессы и Одесского района остается сложной. По состоянию на утро среды доля обесточенных потребителей города и района составляет около 58% от их общего количества", - говорится в сообщении Минэнерго в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что объекты критической инфраструктуры подключены к электроснабжению.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесский районУкраинаУкрэнерго
 
 
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