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Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2023
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Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД
Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2023
Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД
Россия по дипломатическим каналам разъяснила США, почему отвергает претензии Вашингтона в якобы несоблюдении Москвой положений ДСНВ, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:57
2023-02-08T14:03
сша
договор снв-3
россия
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам разъяснила США, почему отвергает претензии Вашингтона в якобы несоблюдении Москвой положений ДСНВ, говорится в заявлении МИД России."Российская сторона категорически отвергает звучащие от представителей США претензии относительно "несоблюдения" нашей страной положений Договора о СНВ. Подробные официальные разъяснения по данному вопросу были доведены до американской стороны по дипломатическим каналам", - говорится в опубликованном комментарии.В ведомстве добавили, что "принимая во внимание целенаправленное игнорирование Вашингтоном российской позиции и вынесение упомянутой темы на публику", считают необходимым также дать публичные пояснения.
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сша, договор снв-3, россия, в мире
США, Договор СНВ-3, Россия, В мире
13:57 08.02.2023 (обновлено: 14:03 08.02.2023)
 
Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД

МИД: Россия по дипканалам отвергла обвинения США о несоблюдении положений ДСНВ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам разъяснила США, почему отвергает претензии Вашингтона в якобы несоблюдении Москвой положений ДСНВ, говорится в заявлении МИД России.
"Российская сторона категорически отвергает звучащие от представителей США претензии относительно "несоблюдения" нашей страной положений Договора о СНВ. Подробные официальные разъяснения по данному вопросу были доведены до американской стороны по дипломатическим каналам", - говорится в опубликованном комментарии.
В ведомстве добавили, что "принимая во внимание целенаправленное игнорирование Вашингтоном российской позиции и вынесение упомянутой темы на публику", считают необходимым также дать публичные пояснения.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
07:43
США все чаще нарушают соглашения о штаб-квартире ООН, заявили в МИД России
 
СШАДоговор СНВ-3РоссияВ мире
 
 
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