https://ria.ru/20230208/obvineniya-1850544783.html
Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД
Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2023
Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД
Россия по дипломатическим каналам разъяснила США, почему отвергает претензии Вашингтона в якобы несоблюдении Москвой положений ДСНВ, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:57
2023-02-08T13:57
2023-02-08T14:03
сша
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам разъяснила США, почему отвергает претензии Вашингтона в якобы несоблюдении Москвой положений ДСНВ, говорится в заявлении МИД России."Российская сторона категорически отвергает звучащие от представителей США претензии относительно "несоблюдения" нашей страной положений Договора о СНВ. Подробные официальные разъяснения по данному вопросу были доведены до американской стороны по дипломатическим каналам", - говорится в опубликованном комментарии.В ведомстве добавили, что "принимая во внимание целенаправленное игнорирование Вашингтоном российской позиции и вынесение упомянутой темы на публику", считают необходимым также дать публичные пояснения.
https://ria.ru/20230208/oon-1850455578.html
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сша, договор снв-3, россия, в мире
США, Договор СНВ-3, Россия, В мире
13:57 08.02.2023 (обновлено: 14:03 08.02.2023)
Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД
МИД: Россия по дипканалам отвергла обвинения США о несоблюдении положений ДСНВ