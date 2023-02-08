https://ria.ru/20230208/obvineniya-1850544783.html

Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД

Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2023

Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ, заявил МИД

Россия по дипломатическим каналам разъяснила США, почему отвергает претензии Вашингтона в якобы несоблюдении Москвой положений ДСНВ, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:57

2023-02-08T13:57

2023-02-08T14:03

сша

договор снв-3

россия

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам разъяснила США, почему отвергает претензии Вашингтона в якобы несоблюдении Москвой положений ДСНВ, говорится в заявлении МИД России."Российская сторона категорически отвергает звучащие от представителей США претензии относительно "несоблюдения" нашей страной положений Договора о СНВ. Подробные официальные разъяснения по данному вопросу были доведены до американской стороны по дипломатическим каналам", - говорится в опубликованном комментарии.В ведомстве добавили, что "принимая во внимание целенаправленное игнорирование Вашингтоном российской позиции и вынесение упомянутой темы на публику", считают необходимым также дать публичные пояснения.

https://ria.ru/20230208/oon-1850455578.html

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сша, договор снв-3, россия, в мире