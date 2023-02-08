https://ria.ru/20230208/obstrel-1850674100.html

В Курской области после обстрела ВСУ обесточены два поселка

В Курской области после обстрела ВСУ обесточены два поселка - РИА Новости, 08.02.2023

В Курской области после обстрела ВСУ обесточены два поселка

Приграничные населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Курской области остались без электричества в результате обстрела подстанции со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T20:50

2023-02-08T20:50

2023-02-08T20:50

специальная военная операция на украине

жкх

курская область

украина

глушковский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842328493_0:134:960:674_1920x0_80_0_0_ee4da75e3fbb617b1ce291323d402813.jpg

ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Приграничные населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Курской области остались без электричества в результате обстрела подстанции со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Сегодня вечером ВСУ обстреляли район подстанции в Тёткино. Насчитали восемь прилетов. В результате повреждений отсутствует электроснабжение в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. По предварительной информации пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения", — написал Старовойт в своём Telegram-канале. Глушковский район, на территории которого находится посёлок Тёткино, уже подвергался ударам со стороны Украины. 29 января зафиксировано два обстрела в посёлке Краснооктябрьский и селе Волфино. В ходе первого были повреждены линии электропередач, а в ходе второго получил ранение специалист, который восстанавливал энергоснабжение. Кроме того, 19 мая 2022 года в Тёткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

глушковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины