https://ria.ru/20230208/obstrel-1850674100.html
В Курской области после обстрела ВСУ обесточены два поселка
В Курской области после обстрела ВСУ обесточены два поселка - РИА Новости, 08.02.2023
В Курской области после обстрела ВСУ обесточены два поселка
Приграничные населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Курской области остались без электричества в результате обстрела подстанции со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:50
2023-02-08T20:50
2023-02-08T20:50
специальная военная операция на украине
жкх
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Приграничные населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Курской области остались без электричества в результате обстрела подстанции со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Сегодня вечером ВСУ обстреляли район подстанции в Тёткино. Насчитали восемь прилетов. В результате повреждений отсутствует электроснабжение в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. По предварительной информации пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения", — написал Старовойт в своём Telegram-канале. Глушковский район, на территории которого находится посёлок Тёткино, уже подвергался ударам со стороны Украины. 29 января зафиксировано два обстрела в посёлке Краснооктябрьский и селе Волфино. В ходе первого были повреждены линии электропередач, а в ходе второго получил ранение специалист, который восстанавливал энергоснабжение. Кроме того, 19 мая 2022 года в Тёткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
В Курской области после обстрела ВСУ обесточены два поселка
Старовойт: в Курской области после обстрела ВСУ обесточены Теткино и Попово-Лежачи