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Украинские войска обстреляли Иловайск
Украинские войска обстреляли Иловайск - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли Иловайск
Украинские войска выпустили по Иловайску две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:17
2023-02-08T17:17
2023-02-08T17:27
специальная военная операция на украине
иловайск
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Иловайску две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Иловайск, выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS", - говорится в телеграм-канале ведомства.Кроме того, по данным СЦКК, в 17.04 по Куйбышевскому району Донецка прилетело три снаряда калибром 155 миллиметров.
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иловайск, в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Иловайск, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
17:17 08.02.2023 (обновлено: 17:27 08.02.2023)
Украинские войска обстреляли Иловайск
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску