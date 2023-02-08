https://ria.ru/20230208/obstrel-1850624416.html

Украинские войска обстреляли Иловайск

Украинские войска обстреляли Иловайск - РИА Новости, 08.02.2023

Украинские войска обстреляли Иловайск

Украинские войска выпустили по Иловайску две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:17

2023-02-08T17:17

2023-02-08T17:27

специальная военная операция на украине

иловайск

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Иловайску две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Иловайск, выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS", - говорится в телеграм-канале ведомства.Кроме того, по данным СЦКК, в 17.04 по Куйбышевскому району Донецка прилетело три снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

иловайск

донецкая народная республика

украина

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иловайск, в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина